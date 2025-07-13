كهرباء الوادى الجديد: مناورة لتشغيل الخدمة بالتناوب بالفرافرة لحل مشكلة قطع التيار

أعلن قطاع كهرباء الوادي الجديد، اليوم الأحد، أنه توضيحًا لشكوى عدد من أهالي مركز الفرافرة بشأن انقطاع الكهرباء ببعض قرى المركز، وذلك نظرًا لحدوث عطل بإحدى ماكينات توليد الكهرباء الكبرى قدرة 2,5 ميجاوات بمجمع كهرباء الفرافرة.

وأكد المهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة، أنه أجرى مناورة لتشغيل الخدمة بالتناوب بين قرى المركز؛ لحين إصلاح العطل من خلال تشغيل عدد من ماكينات الطوارئ، والذي جرى العمل على إصلاحه فور حدوث العطل من الساعة الثالثة عصر الأمس ومستمر حتى الآن.

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم على متابعته للموقف لحظة بلحظة لحين الانتهاء من إصلاح العطل في أسرع وقت وعودة الخدمة بشكل طبيعي لكافة مناطق المركز.