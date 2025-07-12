المقاولون العرب يوافق على قضاء لاعبه محمد طارق فترة معايشة بالمجر

وافق نادي المقاولون العرب على سفر محمد طارق، لاعب فريق الشباب مواليد 2008، لقضاء فترة معايشة لمدة أسبوعين مع نادي جيور إف سي المجري، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري المحلي. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة النادي لدعم احتراف لاعبيه في أوروبا.

عقد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة جلسة مع اللاعب بحضور مسئولي القطاع الفني، مؤكدًا على أهمية الالتزام وتقديم صورة مشرفة تليق بتاريخ النادي، الذي سبق وخرج منه نجوم مثل محمد صلاح ومحمد النني.

وأكد أن النادي مستمر في دعم مواهب الشباب وتسهيل فرص الاحتراف الخارجي.