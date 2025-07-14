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اعرف طريقة التقديم للوظائف الخالية بديوان عام وزارة التنمية المحلية |تفاصيل
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعرف طريقة التقديم للوظائف الخالية بديوان عام وزارة التنمية المحلية |تفاصيل

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طريقة التقديم للوظائف الخالية بديوان عام الوزارة عن طريق الندب، تتم عن طريق اليد، حيث تسلم الطلبات باسم الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، على أن يسلم الطلب وكافة المستندات باليد بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالدور الأرضي، أثناء مواعيد العمل الرسمية من الساعة 9 صباحاً  وحتى الساعة 2:30 ظهراً، وخلال الفترة من صباح الأحد  13 يوليو 2025 وحتى 27 يوليو 2025 .

وأعلنت  وزارة التنمية المحلية، عن المستندات المطلوب للتقديم لوظائف الخالية بديوان عام الوزارة حيث يشترط ان تكون جميع المستندات المقدمة معتمدة ومختومة بخاتم الجمهورية..

المستندات المطلوب 

-بيان حالة وظيفية حديث من جهة العمل موضح به (الإسم الرباعي – تاريخ الميلاد – المؤهل وتاريخه - المجموعة النوعية والمستوى الوظيفي وتاريخ الحصول عليه– مرتبة تقرير تقويم الأداء عن آخر عامين). 

- إفادة بخضوع المتقدم لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

- شهادة قانونية حديثة موضح بها عدم توقيع ثمة جزاءات عليه أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي وأية مؤهلات دراسية أخرى (أن وجدت)

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية. 

التخصصات المطلوبة:

- بكالوريوس هندسة قسم اتصالات – بكالوريوس حاسب آلي – بكالوريوس نظم معلومات – بكالوريوس حاسبات ومعلومات، {مدة الخبرة سنة فأكثر}

- بكالوريوس هندسة قسم مدنى – بكالوريوس هندسة قسم عمارة، {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر}.

- بكالوريوس تجارة خبرة فى ( الحسابات – المخازن – العقود – التأمينات الاجتماعية – البيرول – المزايا ) {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر}.

- أخصائى موارد بشرية خبرة فى ( الملفات – الذمة المالية – التدريب – التنظيم والإدارة ) {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر} .

- ليسانس حقوق، {مدة الخبرة سنة فأكثر}.

- ليسانس آداب قسم جغرافيا GIS، {مدة الخبرة سنة فأكثر}.

- بكالوريوس علوم زراعية {مدة الخبرة سنة فأكثر}.

- ليسانس لغات أجنبية  {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر} .

- بكالوريوس هندسة قسم ( ميكانيكا – سيارات – معدات ثقيلة ) {مدة الخبرة 4 سنوات فأكثر} .

-أخصائى متابعة ( إدارية – ميدانية ) {مدة الخبرة 5 سنوات فأكثر}.

- بكالوريوس الإحصاء {مدة الخبرة سنة فأكثر} .

- ليسانس آداب {مدة الخبرة سنة فأكثر}.

- بكالوريوس علوم بيئية {مدة الخبرة سنة فأكثر}. 

- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية  {مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر}.

وكانت قد اعلنت وزارة التنمية المحلية ،عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف عن طريق الندب للعمل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

التنمية المحلية منال عوض وظائف خالية طريقة التقديم للوظائف

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