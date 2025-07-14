قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
ترامب يتوقع تسوية قريبة في غزة رغم تعثر مفاوضات الدوحة
استعدادات مكثفة لموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025
الاتصالات تحسم موقف شكاوى المواطنين لدى خدمة العملاء أثناء انقطاع الخدمات
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
القومية للأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
دعاء الفجر.. ردده وانتظر مفاتيح الخير من الله
بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي
100 قتـ.يل ومصاب.. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السويداء السورية
وزير العمل يلتقي "يزاكي مصر": استثمارات 30 مليون يورو و3500 فرصة عمل جديدة
ما ضوابط تنظيم المباريات الدولية داخل مصر وفق القانون الجديد؟
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق المصرية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ما بين التحذيرات والتفاؤل.. مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

في ظل الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي، تصاعدت التحذيرات من كارثة وشيكة تهدد سلّم الوظائف التقليدي، واحتمالات خسارة ملايين الوظائف حول العالم.

لكن في المقابل، يرى عدد من المحللين أن التقنية ذاتها قد تكون بابًا واسعًا لفرص عمل جديدة، لا سيما في مجالات تتطلب التفكير الإبداعي أو مراقبة أداء الأنظمة الذكية.

من الخوف إلى الأمل

يقول هاري هولزر، أستاذ السياسات العامة بجامعة جورجتاون وكبير الاقتصاديين السابق بوزارة العمل الأمريكية، إن تأثير الذكاء الاصطناعي ليس حتميًا:"الأمر لا يشبه موجة تسونامي لا يمكننا السيطرة عليها لا تزال هناك مجالات نملك فيها القرار."

في حين يرى داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic المطورة لنموذج Claude، أن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في خسارة نصف الوظائف المبتدئة في الولايات المتحدة خلال خمس سنوات فقط.

لكن على النقيض، يشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون المحرك الأول لخلق فرص العمل عالميًا بحلول 2030، حيث توقعت الشركات الكبرى أن التقنية ستؤدي إلى خلق 170 مليون وظيفة، مقابل خسارة 92 مليون وظيفة فقط خلال السنوات الخمس المقبلة.

دروس التاريخ والتجربة الجديدة

بحسب إيثان مولِك، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب "الذكاء المشترك: الحياة والعمل مع الذكاء الاصطناعي"، فإن التاريخ يوضح أن الابتكارات التقنية عادة ما تخلق وظائف أكثر مما تدمره، لكنه أقر بأن الذكاء الاصطناعي يمثل اختبارًا غير مسبوق.

"في كل مرة نشهد تطورًا تقنيًا، نخشى أن يكون مختلفًا هذه المرة. وربما يكون كذلك، فالذكاء الاصطناعي تقنية فريدة من نوعها. لكننا لا نعرف الشكل النهائي للتغيير بعد."

قفزة في وظائف الذكاء الاصطناعي

بيانات منصة Glassdoor للتوظيف تشير إلى أن نسبة الوظائف المرتبطة مباشرة بالذكاء الاصطناعي قد تضاعفت بين 2023 و2024، وقفزت بنسبة إضافية بلغت 56% في 2025.

بحسب كريس مارتن، الباحث الرئيسي في المنصة، يمكن تصنيف وظائف الذكاء الاصطناعي إلى فئتين:

وظائف تقليدية مُعدلة لتشمل مهام الذكاء الاصطناعي، مثل مهندسي البرمجيات أو المحامين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي.

وظائف جديدة تمامًا نشأت بفضل الذكاء الاصطناعي، من أبرزها وظائف تدريب النماذج الذكية، والتي تستفيد من خبرات الأفراد في اللغات أو المجالات المتخصصة.

وظائف التدريب، التي يعمل معظم أصحابها كمستقلين، شهدت نموًا يزيد عن أربعة أضعاف في عام 2024، ولا تزال في ازدياد في 2025.

لكن بعض الوظائف بدأت تتلاشى أيضًا، مثل مهندسي "البرومبت" (Prompt Engineers) الذين كانوا يصيغون استفسارات دقيقة لتحقيق أفضل نتائج من أدوات الذكاء الاصطناعي – وهي أدوار قال مارتن إنها "اختفت تقريبًا".

مستقبل غير واضح

حذر الخبراء  من بناء قرارات مهنية كبيرة على أساس ما يقدمه الذكاء الاصطناعي اليوم، حيث لا يزال المستقبل غامضًا. 

ويقول ديفيد أوتور، أستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومتخصص في تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل:"نحن بارعون في التنبؤ بكيفية تغير الأعمال الحالية، لكننا لسنا جيدين في التنبؤ بما ستكون عليه الوظائف الجديدة."

ويضيف مولِك:"أسوأ ما يمكنك فعله الآن هو اتخاذ قرار مهني معقد بناءً على ما يفعله الذكاء الاصطناعي حاليًا – لأننا ببساطة لا نعرف إلى أين ستتجه الأمور."

رغم المخاوف من بطالة تقنية واسعة النطاق، تظهر المؤشرات أن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصًا هائلة لإعادة تشكيل سوق العمل. 

 لن يكون التحدي الأكبر فقط في التأقلم، بل في توجيه التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وعدالة، يضع الإنسان والآلة جنبًا إلى جنب بدلًا من الصراع.

الذكاء الاصطناعي Claude أدوات الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

مدبولي

يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

شاليمار شبرتلي

فنانة السبب.. أول تعليق لـ شاليمار شربتلي على واقعة شجار الساحل الشمالي

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم

هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي .. جهز ساعتك

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

كواليس خلاف ميدو وحسن شحاتة

بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد