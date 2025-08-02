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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو هتقدم في شرطة أو حربية.. خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025

قيد عائلي
قيد عائلي
محمد غالي

يبحث الطلاب الراغبون في الالتحاق بكليات الشرطة والحربية بعد الثانوية العامة، عن كيفية استخراج القيد العائلي.

قيد عائلي

ويعد القيد العائلي أحد المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم في الكليات العسكرية، إذ يثبت العلاقة الأسرية لمقدم الطلب ويعكس التسلسل العائلي الكامل.

خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية المصرية إمكانية استخراج القيد العائلي المميكن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:
1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي: https://moi.gov.eg
2. اختيار قسم “دليل الخدمات” من القائمة الرئيسية.
3. النزول إلى بند “الأحوال المدنية” ثم الضغط على خدمة “قيد عائلي”.
4. سيتم تحويل المستخدم إلى صفحة جديدة بها خيار تحديد عدد أفراد القيد العائلي، ثم الضغط على “التالي”.
5. إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق يشمل بيانات الأسرة كاملة.
6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة لاستكمال الإجراءات.

الشروط اللازمة لاستخراج القيد العائلي إلكترونيا

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لاستخدام الخدمة الإلكترونية بنجاح، خاصة عند استخراج القيد العائلي للمرة الثانية، ومن أبرزها:

أن تكون جميع شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة مميكنة.

تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون مقدم الطلب من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية فقط.

توفر وثيقة زواج مميكنة بين الزوجين.

تسجيل بيانات الأبناء كاملة ومطابقة لما هو مثبت في الوثائق الرسمية.

في حالات الطلاق أو تعدد الزوجات، يجب تسجيل البيانات بدقة وتضمين الرقم القومي لكل زوجة.

وجود شهادة وفاة مميكنة في حال وفاة أحد أفراد الأسرة.

المستندات المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025

للحصول على القيد العائلي، يجب تجهيز عدد من الأوراق الرسمية تشمل:
نموذج طلب قيد عائلي (نموذج 40).

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق إذا وجدت، بشرط أن تكون مميكنة.

صور مميكنة من شهادات الميلاد الخاصة بجميع أفراد الأسرة.

صورة من شهادات الوفاة الخاصة بأي من المتوفين من أفراد الأسرة إن وجدت.

القيد العائلي للمرة الثانية إلكترونيا

يمكن للمواطنين الذين سبق لهم استخراج القيد العائلي إعادة طلبه مرة أخرى من خلال نفس البوابة الإلكترونية، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب السجل المدني، بشرط توافر البيانات والمستندات بنفس الشروط السابقة.

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