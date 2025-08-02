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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تامر حسني يتعرض لموقف محرج بسبب معجبة فى الساحل الشمالي

الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
أحمد إبراهيم

تعرض الفنان تامر حسني الى موقف محرج خلال حفله الذى أقيم فى الساحل الشمالى حيث قامت إحدى المعجبات بالصعود على المسرح واحتضانه. 

حفل تامر حسني 

وانتشرت عدد من المقاطع للفنان تامر حسنى مع الفتاة التى قام باحتضانه على المسرح وكان رد فعل نجم الجيل هادئ وبسيط، وردد بعض العبارات قائلا : والله هوقفك جنبي سيبيني بس أغني.. هغني إزاي كدة؟، بقينا مسرحية النهاردة، والله العظيم هخليكي جنبي، الناس دي جاية عشان أغني.

كما مازح تامر حسني إحدى العازفات على المسرح عند محاولتها ابعاد الفتاة عنه حيث قال لها : "متحاوليش هتضربك". 

تامر حسني يتصدر المركز الأول على أنغامي 

وقد شارك الفنان تامر حسني، متابعيه، مقطع فيديو جديد، كشف من خلاله تصدره المركز الأول والثاني في قوائم الأكثر استماعًا عبر تطبيق «أنغامي» للموسيقى، في مصر وبعض الدول العربية.

ونشر تامر حسني الفيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وظهر خلاله في المراكز الأولي بأغنيتين "حبك لو غلطة" و"مستني إيه" في دول مصر، السعودية، عمان، الكويت، معلقًا: "نهاركم جميل".

وتفاعل عدد كبير من جمهور تامر حسني مع المنشور و جاءت  التعليقات كالأتي :"اضرب بدووون رحمة  ، نهارك عسل زيك يا نجم الجيل اللي مفيش زيه ومش هيجي زيه ، أسطورة القرن رقم 1 الأفضل والأنجح في مصر والشرق الأوسط، نهارك كله نجاح يا تيمو يا عالمي ،نجح فنان وارقى نجم»، رقم 1 كالعادة، كياد اوي انت، أسطورة القرن رقم 1 الأفضل والأنجح في مصر والشرق الأوسط".

تامر حسني وعمرو دياب 

وكان قد أثار الفنان تامر حسني  الجدل بمنشور غاضب مستنكرا فعل  أحد المطربين ،وذلك بعد أن أشار الهضبة عمرو  دياب أن ألبومة “الجديد لينا “معاد تصدر الترتيب الرابع بالتريند ،رغم أن الألبوم ليس في هذا الترتيب.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام باستخدام خاصية القصص القصيرة: “مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الاستوري بكذا طريقة أن أنا رقم ٤!!؟ وهو عارف إن ألبومي مش 4، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله”.

وأضاف تامر حسني: “برضو ناس جمعتلي النتائج دي بس منزلتهاش عموما، هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا … الفكرة إن “ألبوم لينا معاد“ أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم، فمش محتاج أعمل كده”.

حفل تامر حسني 
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