نادية مصطفى تنعي عم أنغام بكلمات مؤثرة بعد العثور على جثمانه

نشرت الفنانة نادية مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تنعي فيه عم الفنانة أنغام الذى تم العثور على جثمانه فى منزله بالجيزة.

وقالت نادية مصطفى : ببالغ الحزن والأسى أنعي عن نفسي وباسم نقابة المهن الموسيقية.. وفاة المغفور له بإذن الله ( الفنان محمود على سليمان ) عم الفنانة الكبيرة أنغام وأخو الموسيقار محمد على سليمان والراحل المطرب عماد عبدالحليم رحمه الله والذي وافته المنية بعد رحلة من الطيبة والاحترام والخلق الرفيع.

وأضافت نادية مصطفى : نتقدم بخالص العزاء للفنانة القديرة أنغام والموسيقار محمد على سليمان ولعائلتهم الكريمة سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، نسألكم الدعآء أثابكم الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

العثور على جثمان عم أنغام

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة عم الفنانة انغام داخل شقته بأحد العقارات في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بأحد العقارات في الجيزة.

جثة عم أنغام

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه داخل شقة بأحد العقارات وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية ان الجثمان خاص بـ عم الفنانة أنغام الذي يعيش بمفرده داخل شقته في العقار وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.