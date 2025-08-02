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الرئيس الفلسطيني يوجه بإعداد خطة لتنفيذ مخرجات مؤتمر حل الدولتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يوجه بإعداد خطة لتنفيذ مخرجات مؤتمر حل الدولتين

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين شاهين، أن 149 دولة حول العالم تعترف رسميا بدولة فلسطين، مشيرة إلى أن هناك دولا أخرى تدرس اتخاذ خطوات مماثلة، في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الدبلوماسية الفلسطينية على مختلف المستويات.

وفي تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم السبت، شددت شاهين على أهمية مؤتمر حل الدولتين الذي عقد مؤخرًا في نيويورك، ووصفت توقيته ومضامينه بأنها تحمل دلالات سياسية كبيرة، وتعكس تزايد الإجماع الدولي على ضرورة تنفيذ حل الدولتين كمسار لحل الصراع.

وكشفت شاهين أن الرئيس محمود عباس وجه بالبدء الفوري في تنفيذ توصيات المؤتمر، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية تعمل حاليا على إعداد خطة عمل شاملة لتفعيل تلك التوصيات على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، رحبت الوزيرة بقرار سلوفينيا القاضي بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، ووصفت الخطوة بأنها "شجاعة ومتقدمة"، مشددة على أنها تمثل رسالة واضحة بأن إسرائيل تخرق القانون الدولي.

ودعت شاهين الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، بما يشكل موقفا دوليا داعمًا للحق الفلسطيني، ويسهم في وضع حد لانتهاكات الاحتلال، ويدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين دولة فلسطين مؤتمر حل الدولتين الرئيس محمود عباس

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