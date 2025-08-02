سقوط مملكة البلوجرز على التيك توك.. تهم خطيرة تحاصر أم مكة وسوزي الأردنية ومداهم وآخرين

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر خلال الساعات الأخيرة بعد القبض على عدد من مشاهير التيك توك، أبرزهم: "أم مكة"، "أم سجدة"، “سوزي الأردنية”، وعلياء قمرون، ومداهم ومدعية الانتساب للرئيس مبارك وغيرهم.

البلاغات جاءت على خلفية ما تم بثه من محتوى عبر حساباتهم الشخصية، والذي اعتبره كثيرون خادشًا للحياء، ويسيء للأعراف والتقاليد المجتمعية، فضلًا عن استخدام المنصات الإلكترونية في التربح غير المشروع وبث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة أو مخالفات.

القبض على سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة

في إطار التحركات الأمنية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر المثيرة للجدل والمعروفة باسم "سوزي الأردنية" في منطقة القاهرة الجديدة، بعد ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بنشر مقاطع مرئية تتضمن إيحاءات غير لائقة.

جاءت عملية الضبط عقب مراقبة حساباتها على التيك توك، وتوثيق عدد من الفيديوهات التي تتعارض مع القيم المجتمعية، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سوزي الأردنية

أم مكة تتصدر المشهد.. رحلة من الفسيخ إلى قاعة التحقيق

البلوجر الشهيرة "أم مكة" – صاحبة المحتوى اليومي المتعلق ببيع الفسيخ والسردين من منزلها – تصدرت عناوين الأخبار مؤخرًا بعد أن باتت واحدة من أبرز الأسماء التي تم تقديم بلاغات ضدها بسبب ما تبثه من محتوى وصف بأنه "مبتذل".

وقد أظهرت التحريات الأمنية أن "أم مكة" بدأت نشاطها في العام 2022، حيث جذبت آلاف المتابعين عبر مقاطع فيديو تبثها يوميًا من داخل منزلها، وكانت تشتهر بعباراتها الصادمة وأسلوبها الشعبي المباشر الذي اعتبره البعض خادشًا للحياء العام.

أم مكة

حلقة تلفزيونية تفضح المستور وتبدأ التحقيقات

تصاعدت الأزمة بشكل دراماتيكي بعد مشاركتها في تسجيل حلقة تلفزيونية من برنامج تقدمه الإعلامية علا شوشة، والذي ناقش قضية البلوجرز والمحتوى الرقمي الشعبي، خاصة تلك الفئة التي تبث محتوى منزليًا لأغراض تجارية.

خلال الحلقة، وقعت مشادة كلامية عنيفة بين "أم مكة" وأفراد من فريق العمل، ما أدى إلى توقف التصوير واستدعاء الشرطة لتحرير محضر رسمي ضدها، خاصة بعد أن رفضت المغادرة وتلفظت بألفاظ غير لائقة – بحسب شهود من داخل الاستوديو.

الشرطة تتدخل في مدينة الإنتاج الإعلامي

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مدينة الإنتاج الإعلامي يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد الاستوديوهات، فتوجهت على الفور قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وتم التحفظ على "أم مكة" وأطراف أخرى في الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الأمر.

وكشفت مصادر مطلعة أن الفيديوهات المثبتة في المحضر أظهرت تصرفات اعتُبرت "غير لائقة" خلال الحلقة، وهو ما عزز موقف البلاغات المقدمة سابقًا ضد البلوجر.

الزوج أيضًا في الصورة.. مفاجأة داخل قسم الشرطة

وفي مفاجأة غير متوقعة، وأثناء وجود زوج "أم مكة" في قسم شرطة ثالث أكتوبر لدعمها خلال التحقيقات، تم الكشف عن صدور حكم قضائي بحقه، وبناءً عليه، قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ الحكم، وتم اقتياده أيضًا إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.

الخبر زاد من الجدل المثار حول البلوجر الشهيرة، حيث تساءل متابعوها عن حقيقة مصادر دخلها ومدى قانونية النشاط التجاري الذي تمارسه من داخل منزلها.

التحقيقات تكشف مصدر الدخل المشبوه

أظهرت التحقيقات الأولية أن "أم مكة" كانت تبث مقاطع يومية بغرض الترويج لمنتجاتها، لكنها كانت تستخدم ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة بهدف جذب المزيد من المشاهدات، وبالتالي رفع أرباحها المالية عبر تيك توك ومنصات التواصل.

وأكدت الأجهزة المعنية أن البلاغات لم تأت فقط من الجمهور، بل شملت أيضًا شكاوى رسمية من بعض الجهات القانونية التي وثّقت محتوى الفيديوهات ووصفتها بأنها "تسيء للمجتمع المصري".

سوزي الأردنية ليست وحدها.. "أم سجدة" تسقط أيضًا

لم تتوقف سلسلة التوقيفات عند "أم مكة"، إذ شملت التحقيقات أيضًا البلوجر "أم سجدة"، المعروفة بمحتواها الشعبي الصريح.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية، فإن "أم سجدة" كانت تبث محتوى مرئيًا من صالونات التجميل وبعض اللقاءات الخاصة، ويتضمن مشاهد وصفها التقرير الأمني بأنها تحمل "إيحاءات".

وبعد مراقبة حساباتها، تم ضبطها والتحقيق معها، وأقرت خلال التحقيق بأنها تهدف إلى جذب المتابعين وتحقيق ربح مادي من خلال بث هذه الفيديوهات.

أم سجدة

بلاغات إلكترونية واتهامات بإساءة استخدام السوشيال ميديا

كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الضبط جاء بعد تحقيقات مستفيضة استمرت عدة أشهر، تم خلالها تتبع نشاط البلوجرز والوقوف على نوعية المحتوى المقدم.

وأضاف البيان أن "أم مكة" و"أم سجدة" وسوزي الأردنية وآخرين، استخدموا مواقع التواصل في غير أهدافها المشروعة، وبثوا مقاطع تتنافى مع الأخلاق العامة.

وأكدت الوزارة أن المقبوض عليهن اعترفن خلال التحقيق بهدفهن الأساسي، وهو رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح، دون مراعاة للضوابط المجتمعية.

مداهم في قبضة الأمن

كما تمكن رجال المباحث ، من القبض على محمد خالد البلوجر المشهور بـ مداهم، بالقاهرة الجديدة، على إثر البلاغات المقدمة ضده ببث فيديوهات منافية للآداب ويتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة تجاه الواقعة.

مداهم

تلقت الأجهزة الأمنية ، بلاغات ضد البلوجر مداهم بسبب فيديوهات يقوم ببثها عبر منصات التواصل الاجتماعى وتكون منافية للآداب والذوق العام وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم القبض عليه، واقتياده إلى قسم الشرطة ليتم التحقيق معه فى الواقعة.

بنت الرئيس مبارك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى تُعرف بلقب "بنت الرئيس"، بعد اتهامها بنشر أكاذيب والتشهير بالفنانة وفاء عامر، من خلال فيديوهات تضمنت ادعاءات خطيرة تمس السمعة وتروج لمزاعم غير حقيقية عن الإتجار بالأعضاء البشرية، في محاولة لجذب المشاهدات وتحقيق أرباح على حساب الحقيقة.

التحقيقات فى الواقعة

التفاصيل الكاملة كشفتها التحقيقات مع بلوجر ادعت زورًا أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بأن كل ما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مزيفة هدفه جذب الانتباه، ورفع نسب المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية.

وقالت المتهمة في اعترافاتها:"أنا مش بنت مبارك، وكل اللي قلته كذب عشان الترند والمكسب.. كنت عايزة أزود التفاعل وأكسب فلوس من السوشيال ميديا".

منشوراتها أوقعتها

وجاء ضبط المتهمة بعد تداول عدد من الفيديوهات والمنشورات التي أثارت جدلًا واسعًا، زعمت خلالها أنها من "أبناء الرئيس مبارك"، مما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك وضبطها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة، التي قررت التحقيق معها في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وانتحال صفة، والإضرار بالسلم العام.



ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد حجم المتابعات والأرباح التي حققتها من وراء تلك الادعاءات الكاذبة.

بداية الواقعة

الداخلية عقب تلقيها عدة بلاغات، فحصت الواقعة وتمكنت من ضبط صانعة محتوى معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "بنت الرئيس"، بعد ورود بلاغ من إحدى الفنانات تتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو تتضمن ادعاءات كاذبة وتشهيراً باسمها، تضمنت اتهامات بالإتجار في الأعضاء البشرية بمشاركة سيدة أخرى.



وبعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة. وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحص أحدهما تبين احتواؤه على محفظة مالية إلكترونية بها تحويلات مالية من الخارج.



وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بصحة ما نُسب إليها، واعترفت بأنها اختلقت هذه الادعاءات ونشرتها على صفحتها بمواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الفنانة وفاء عامر

وتقدمت الفنانة وفاء عامر بـ 4 بلاغات إلى جهات التحقيق، ضد المتهمة حيث ادعت على الفنانة الشهيرة بالإتجار في الأعضاء البشرية، وبيع أعضاء إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك الراحل.

وقالت وفاء عامر إن المحامي الخاص بها، تقدم بـ 4 بلاغات بالتعاون مع فريق دفاع نقابة المهن التمثيلية المصرية ضد سيدة اتهمتها بالإتجار في الأعضاء البشرية.

بطلة فيديو اللي محتاج رخصة يكلمني

كما قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس البلوجر صاحبة مقطع فيديو "اللي محتاج رخصة من المرور يكلمني"، حيث نشرته عبر حسابها وزعمت في مقطع الفيديو قدرتها على تسهيل إنهاء إجراءات استخراج رخصتي القيادة والتسيير للمواطنين.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء سيدة بقدرتها على تسهيل إنهاء إجراءات استخراج رخصتي القيادة والتسيير للمواطنين.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر تعمل صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب ونشرها مقطع الفيديو المشار إليه بقصد زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



صاحبة مقطع فيديو "اللي محتاج رخصة من المرور يكلمني

علياء قمرون في قبضة الأمن

كما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على التيك توكر علياء، الشهيرة بعلياء قمرون.

وجاء ذلك بعد تقديم بلاغات ضد عدد من صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة نشر فيديوهات تتضمن محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم وأخلاقيات المجتمع.

علياء قمرون

هؤلاء لا يمثلون المرأة المصرية

وفي تعليق ديني على القضية، قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن هذه النماذج لا تمثل أبدًا المرأة المصرية التي كانت دومًا نموذجًا في الأخلاق والفضيلة.

وأكد أن مثل هؤلاء المؤثرين يسيئون لصورة الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن السعي وراء المال عبر وسائل غير مشروعة يؤدي في النهاية إلى نتائج مأساوية كما هو واضح في هذه الوقائع.

وأضاف أن وزارة الأوقاف تؤيد كل الجهود الرسمية لضبط المحتوى المنشور على الإنترنت، وتطهير منصات التواصل من المحتويات المخالفة للقيم الدينية والمجتمعية.