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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 15 عاما لعاطلين استدرجا شخصا وجرداه من ملابسه لإهانته

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة السابعة، السجن المشدد لمدة 15 عام لعاطلين، لاستدراجهم شخص لمكان ما بحجة حل خلاف بينهما سابق، وقاموا بحجزه والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه بأسلحة بيضاء، وهتك عرضه، وتصويره صور وفيديوهات خادشة للحياء، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.


وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "عمر م ن خ" السن ٢٢ ومقيم شارع الصحبة بجوار كشري السلطان الخصوص، و "محمد م م ع" و مقيم شارع كشري السلطان كرداسة - الخصوص، في الجناية رقم ٥١٠٠ لسنة ٢٠٢٥ قسم الخصوص، و المقيدة برقم ١٠٩٦ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٤/٣/٢٤ بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية خطفا واخر مجهول بالتحايل المجني عليه  محمد السيد عبد المنعم بأن استدرجاه إلى مسكن معلوم لديهما بعدما أوهماء بالتحدث قليلاً لحل الخلافات السابقة بينهما، قاصدين ابعاده عن ذويه وأعين المارة فتمكنا بذلك من الإختلاء به في ذلك المسكن على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أنه احتجزا وآخر مجهول المجني عليه محمد السيد عبد المنعم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وبغير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بأن أوهماه بالتحدث قليلاً لحل الخلافات السابقة بينهما، وعذباه بدنياً بالضرب بسلاحين أبيضين مطواه سكين فاحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة أنه قد اقترنت جناية الخطف بجناية هتك عرض المجني عليه المخطوف وهي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان:-  هتكا عرض المجني عليه المخطوف  محمد السيد عبد المنعم بالقوة والتهديد وجرداه من ملابسه عنوه لإهانته والتقليل من شأنه ملتقطين له صورا مخدشه للشرف على النحو المبين بالتحقيقات.

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