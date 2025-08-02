قرار عاجل ضد البلوجر بطلة فيديو اللي محتاج رخصة يكلمني

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس البلوجر صاحبة مقطع فيديو "اللي محتاج رخصة من المرور يكلمني"، حيث نشرته عبر حسابها وزعمت في مقطع الفيديو قدرتها على تسهيل إنهاء إجراءات استخراج رخصتي القيادة والتسيير للمواطنين.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء سيدة بقدرتها على تسهيل إنهاء إجراءات استخراج رخصتي القيادة والتسيير للمواطنين.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر تعمل صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب ونشرها مقطع الفيديو المشار إليه بقصد زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.