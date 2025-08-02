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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تجتمع مع مسئولي أندية الدورى الممتاز قبل إنطلاق الدوري

طه عزت
طه عزت
حسام الحارتي

عقدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعا مع مسئولي أندية الدورى الممتاز ومراقبي المباريات قبل انطلاق الدوري الجديد 8 أغسطس الجارى.

وشرح طه عزت، مدير المسابقات برابطة الأندية، لائحة الموسم الجديد لجميع المسئولين فى الأندية، منعا لأى لغط، كما تم التأكيد على التعليمات الجديدة على المراقبين بخصوص المباريات.


جانبه، قال طه عزت رئيس لجنة المسابقات، إن بداية الدوري المصري الممتاز كان من المقرر إقامتها 15 أغسطس، لكن للرغبة فى انتهاء البطولة مبكراً وراء بداية انطلاقه فى 8 من الشهر ذاته.

وأضاف عزت، "بداية الموسم كانت 15 أغسطس، وبعدها قررنا أن تكون بداية الدوري يوم 8 حتى ينتهي فى مايو، موضحا أن الدوري الموسم المقبل لن يكون به تأجيلات لجميع الفرق بلا استثناء.

وأكد عزت أن الدوري سينتهي قبل نهاية مايو 2026 لمنح الفرصة للمنتخب الوطني للاستعداد بشكل مميز لنهائيات كأس العالم 2026 حال تأكد الصعود إن شاء الله .

وتقدم عزت بالشكر لمجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة علي التنسيق لعقد اجتماع مع الاتحاد الأفريقي قبل وضع جدول الدوري منعا لأي تضارب في الموسم الجديد 

رابطة الأندية المصرية أندية الدورى الممتاز الدوري الدوري المصري الممتاز المهندس هاني أبو ريدة

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