دمياط تحتفل باليوم العالمى للبيئة بهذه الطريقه

احتفلت محافظة دمياط باليوم العالمى للبيئة، وذلك بإطلاق عدد من الفاعليات جاءت بالتعاون بين إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالتريية والتعليم وجامعة دمياط.

شارك خلالها الطلاب الموهوبين بإدارتى عزبة البرج و إدارة دمياط التعليمية بعمل معرض فنى حيث أبدع الموهوبين فى عمل لوحات تجسد معاناة كوكبنا من التلوث البلاستيكى ، كما تم عمل ندوة بعنوان دحر التلوث بالبلاستيك حاضر فيها أ.د ممدوح سالم سراج أستاذ البيئة النباتية بكلية العلوم بجامعة دمياط و المهندس محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة وممثل جهاز شئون البيئة .

و حققت الندوة الخروج بعدد من التوصيات جاء أبرزها تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام مثل الشفاطات والأكياس والملاعق واستبدالها بأدوات قابلة لإعادة التدوير مثل الزجاج والورق ، وفرز النفايات المنزلية وتخصيص صناديق لتجميع المواد البلاستيكية لسهولة جمعها وكذلك شراء منتجات تستخدم للتغليف صديق للبيئة وليس تغليف بلاستيكي وأيضاً عدم استخدام السيدات في المنازل لزجاجات المياه المعدنية والكولا لإعادة ملئها مرة أخرى .

هذا وقد تم استعراض الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة جمع المخلفات الصلبة والعمل على توفير بيئة نظيفة والحد من التلوث و نقل الأمراض وحرصا على صحة العاملين بمنظومة جمع ونقل المخلفات الصلبة ، قامت إدارة البيئة بعمل مبادرة فريدة من نوعها بالتنسيق مع مديرية الصحة لحث المواطنين علي تجميع النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن الاستخدام المنزلي للزجاجات البلاستيكية المحكمة الغلق وسيتم تسليمها إلي الوحدات الصحية التابعة لكل قرية تبعا للتوزيع الجغرافي وسيتم ذلك مجاناً