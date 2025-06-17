الإسعاف الإسرائيلي: تلقينا معلومات أولية عن سقوط صاروخ بمنطقة تل أبيب الكبرى

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن الإسعاف الإسرائيلي، أعلن عن تلقيه معلومات أولية عن سقوط صاروخ في إحدى مدن تل أبيب الكبرى.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي انفجارات في مناطق الجليل وبيسان وتل أبيب.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بإطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه "الأراضي المحتلة"، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجارات قوية في مناطق متفرقة، من بينها شرق تل أبيب ومستوطنات غرب رام الله.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى في منطقة تل أبيب الكبرى، بينما تحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن إصابة مباشرة في مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب.

في سياق آخر..عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، ذكرت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن مغادرته مبكرا لاجتماع مجموعة السبع لا علاقة له إطلاقا بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.