رئيس وزراء صربيا: مصر دولة صديقة ولدينا تعاون تاريخي يمتد لعشرات السنين

أكد رئيس وزراء جمهورية صربيا جورو ماتسوت أن مصر تُعد دولة صديقة تربطها علاقات تاريخية وثيقة مع بلاده، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لعشرات السنين، وقد أثمر عن شراكات مثمرة في مجالات متعددة.

مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بدء جلسة مباحثات موسعة بين رئيسى وزراء مصر وصربيا مصطفى مدبولي يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة

شكر لمصر على حفاوة الاستقبال

أعرب ماتسوت خلال مؤتمر صحفي عن شكره وتقديره للقيادة المصرية على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بمستوى التنسيق المشترك والحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

دعم صربي لمصر ومساعي متبادلة لتحقيق التنمية

وأشار رئيس الوزراء الصربي إلى أن بلاده تدعم جهود مصر في التنمية الشاملة، مؤكدًا أن سرعة التعاون والتفاهم المشترك يسهمان في تحقيق مصالح البلدين بشكل متوازن وفعّال.

تعاون مرتقب في السياحة وتوظيف العمالة

وكشف ماتسوت عن رغبة بلاده في زيادة التبادل السياحي مع مصر، بالإضافة إلى بحث آليات توظيف العمالة المصرية في السوق الصربي، في إطار خطط بلغراد لسد احتياجاتها من الكفاءات البشرية المدربة، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي.

وكان استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، السيد جورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، الذي وصل على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى مصر.

ولدى وصوله، أقيمت مراسم استقبال رسمية للضيف الصربي والوفد المرافق، تعبيرًا عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وفي تصريحات له عقب الاستقبال، أكد "ماتسوت" أن مصر دولة صديقة لصربيا، وأن علاقات التعاون المشترك بين البلدين تعود لعشرات السنين، مشيدًا بحسن الاستقبال والتنظيم.

وأشار رئيس وزراء صربيا إلى أن بلاده تدعم مصر في مختلف المحافل، وأن التعاون المشترك يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية، معربًا عن تطلعه لتعزيز التبادل السياحي وتوظيف العمالة المصرية في السوق الصربية.