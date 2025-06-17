مدبولي: زيارة رئيس وزراء صربيا لمصر تمثل انطلاقة في العلاقات الثنائية بين البلدين

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: ناقشت مع رئيس وزراء صربيا ما يحدث في الشرق الأوسط، من صراعات قد تجر المنطقة إلى خراب ودمار كبير.

وأضاف مدبولي ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الصيربي: حريصون كل الحرص على استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين، في عضوية المنظمات والمحافل الدولية.

واسترسل رئيس الوزراء: صربيا شكرت مصر لدعمها في ترشيح خالد العناني كمدير عام لمنظمة اليونسكو.

وأكد أن تلك الزيارة تمثل نقطة مهمة وانطلاقه جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، متابعا: نقدر الموقف الصيربي الداعم للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.