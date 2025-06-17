عاجل | ترامب: لا مكان لسلاح نووي في يد إيران... ونهاية البرنامج النووي أولويتنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات نقلتها قناة إكسترا نيوز، إن "الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى وقف إطلاق نار مؤقت، بل إلى نهاية حقيقية ودائمة لبرنامج إيران النووي".

لا ضمانات بعدم الانخراط في الصراع

وأشار ترامب إلى أنه "لا توجد إية ضمانات بعدم انخراط الولايات المتحدة في الصراع بين إيران وإسرائيل"، مؤكدًا أن التصعيد الأخير يتطلب متابعة دقيقة.

عدت إلى واشنطن لمتابعة الوضع عن كثب

وأضاف: "عدت إلى واشنطن خصيصًا لمتابعة التطورات الميدانية بين إسرائيل وإيران عن قرب"، في إشارة إلى خطورة الموقف واحتمال تطوّره إلى أزمة إقليمية أوسع.

رسالة حازمة: إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا

شدد ترامب على أن "امتلاك إيران لسلاح نووي أمر غير مقبول على الإطلاق"، مضيفًا أن ذلك سيشكل تهديدًا للعالم بأسره، وعلى رأسه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط.