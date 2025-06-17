الصين تتهم ترامب بـ"صبّ الزيت على النار" في النزاع بين إسرائيل وإيران

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الصين وجّهت انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياه بـ"صب الزيت على النار" في الأزمة المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، وذلك عقب تصريحاته التي دعا فيها لإخلاء طهران.

استهداف مباشر للإعلام الرسمي في طهران

كان الطيران الإسرائيلي استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني في العاصمة طهران، في واحدة من أبرز الضربات المباشرة منذ بدء التصعيد، ما أدى إلى مقتل عدد من العاملين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

قصف خلال البث المباشر ومشاهد توثق لحظة الانفجار

وثّقت مقاطع فيديو لحظة قصف أحد استديوهات التلفزيون خلال بث مباشر، حيث ظهر الارتباك والانفجار داخل الاستوديو قبل انقطاع الإرسال.

ورغم الضربة، تمكنت قناة "خبر" الإيرانية من استئناف البث بعد دقائق من الهجوم.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-35" في مدينة تبريز شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن حطام الطائرة لا يزال تحت السيطرة العسكرية.