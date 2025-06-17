رونالدو يهدي ترامب قميصاً يحمل "رسالة خاصة" عن الحرب

منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدية "برسالة خاصة"، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط الأحداث العالمية المتسارعة الأخيرة .

ونشر كوستا صورا عبر حسابه على منصة "إكس" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتسلم قميص منتخب البرتغال الخاص برونالدو، وظهر القميص في الفيديو مكتوبة عليه: "إلى الرئيس دونالد ترامب.. نلعب من أجل السلام.. كفريق واحد".

من جهة أخري، شاركت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة ومستشارة الاتصالات للرئيس الأمريكي، مقطعا مصورا يوثق لحظة تسلّم ترامب القميص.

وظهر في الفيديو رئيس المجلس الأوروبي وهو يخبر ترامب بأن على القميص "رسالة خاصة "، ليقرأها عليه، قبل أن يرد الرئيس الأمريكي بابتسامة قائلا: "أعجبني ذلك.. نلعب من أجل السلام". ثم رفع القميص قائلا: "هذا رائع".



توقعات بتصعيد إسرائيلي متواصل



وأكد الإعلام الأمريكي أن ترامب لا يتوقع أي تراجع من الجانب الإسرائيلي، قائلاً إن "الإسرائيليين لن يخففوا من هجماتهم على إيران في الوقت القريب"، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري بين الطرفين.