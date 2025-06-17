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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد اغتيال رئيس الأركان الإيراني الجديد.. انفجارات تهز تل أبيب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

 أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن اغتيال رئيس الأركان الإيراني الجديد، اللواء علي شادماني، في غارة جوية استهدفت موقعًا عسكريًا في شمال غرب إيران.

إيران ترد بإطلاق صواريخ على تل أبيب

في رد فعل سريع، أطلقت إيران رشقات من الصواريخ الباليستية باتجاه تل أبيب، مما أسفر عن سماع دوي انفجارات في المدينة وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.

القبة الحديدية تواجه تحديات في التصدي للهجوم

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن القبة الحديدية، منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، فشلت في اعتراض بعض الصواريخ الإيرانية، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية في بعض المناطق.

تداعيات الهجوم على الأمن الإقليمي

الهجوم الإيراني يأتي في وقت حساس، حيث كانت تل أبيب تشهد حالة من الاستنفار الأمني بعد سلسلة من الهجمات السابقة. ويُتوقع أن يؤدي هذا التصعيد إلى زيادة التوترات في المنطقة.

وتسارعت وتيرة التصعيد بين إسرائيل وإيران في الأشهر الأخيرة، حيث تبادل الطرفان الهجمات والتهديدات. وتُعد عملية اغتيال علي شادماني، الذي تولى منصبه مؤخرًا، تطورًا خطيرًا قد يفتح الباب أمام موجة عنف غير مسبوقة في المنطقة.

قناة القاهرة الإخبارية الجيش الإسرائيلي رئيس الأركان الإيراني الجديد مصادر إعلامية إسرائيلية

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