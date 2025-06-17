كيف تمكنت إيران من كشف ثغرات القبة الحديدية.. تفاصيل

تحدث أحمد عبدالمجيد، خبير العلاقات الدولية، عن الصواريخ الإيرانية وكيف تمكنت إيران من كشف ثغرات القبة الحديدية، قائلا: الحرب خلال الأيام الماضية كشفت ضعف منظومة الحماية والقبة الحديدية التي أنفق عليها المليارات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن إسرائيل سقطت بجدارة بعد التجربة الحقيقة للقبة الحديدية، حيث كشفت إيران الثغرة بسهولة.

واسترسل: إيران كثفت عدد الصواريخ الموجهة في نفس النقط على القبة الحديدية، مما جعلها غير قادرة على التعامل مع كافة الصواريخ في وقت واحد وفي نفس اللحظة.

ولفت إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل خلال الأيام الماضية وصل إلى 350 صاروخا ولكن سقط منها على الأراضي المحتلة 35 أو 40 صاروخا فقط، بما يوازن 10% من الإجمالي.