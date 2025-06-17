ترامب: مستعد لإرسال مبعوثين للتفاوض مع إيران.. ونسعى لإنهاء البرنامج النووي بشكل نهائي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس إرسال المبعوثين فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران، في محاولة لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة مع إسرائيل.

نسعى لنهاية حقيقية للبرنامج النووي وليس فقط وقف إطلاق نار

وأكد ترامب أن بلاده لا تسعى لحل مؤقت أو وقف لإطلاق النار، بل تريد "نهاية حقيقية ودائمة" للبرنامج النووي الإيراني، واصفًا الملف بأنه "تهديد للعالم بأسره".

لا ضمانات بعدم تدخل واشنطن في الصراع

وقال ترامب إنه لا يستطيع تقديم أي ضمانات بعدم انخراط الولايات المتحدة عسكريًا في حال تطور الصراع بين إسرائيل وإيران، معتبرًا أن "الأحداث تسير بسرعة وتستدعي استعدادًا كاملاً".

ترامب: عدت إلى واشنطن لمتابعة الموقف عن قرب

وأوضح أنه عاد إلى العاصمة واشنطن لمراقبة تطورات الوضع بين إسرائيل وإيران عن كثب، ما يشير إلى قلق متزايد داخل الأوساط السياسية الأمريكية من انفجار إقليمي محتمل.