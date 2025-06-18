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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريم مصطفى تتألق بإطلالة ذهبية أنيقة على إنستجرام

ريم مصطفي
ريم مصطفي
منار نور

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار.

وارتدت ريم فستانًا باللون الذهبي، أضفى عليها لمسة من الفخامة، ونسقت معه تسريحة شعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف، ما أكمل مظهرها الراقي واللافت.

ريم مصطفى قدمت في شهر رمضان 2025 مسلسل "سيد الناس" والذي تمردت فيه على طبيعة الشخصيات التي تقدمها وقررت الدخول في عالم جديد عليها تماماً خلال شخصية أمنة السيدة الشعبية التي تواجه العديد من الصراعات الداخلية ما بين حبها لزوجها الذى لعب شخصيته عمرو سعد وبين مواجهة شبح الماضي باستمرار علاقة زوجها بـ فتحية – حبه القديم - والتي ادعى الجارحي قتلها، وكذلك الصراعات العائلية مع أخوه زوجها، وزوجة حماها الراحل.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، انجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

ريم مصطفي اطلالة ريم مصطفي سيد الناس

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