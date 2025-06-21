الموجة الأخطر.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة مع بداية الصيف

يبدأ اليوم السبت ٢١ يونيو ٢٠٢٥ فصل الصيف فلكياً ورسمياً في مصر، وهو أطول نهار ( من الشروق إلى الغروب) في العام، حيث يمتد لـ ١٤ ساعة و ٤ دقائق، ويستمر الصيف93 يوم و 16 ساعة .

أهم الظواهر المناخية بالصيف

وكشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن أهم الظواهر المناخية خلال فصل الصيف ، حيثُ تزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان (القريب من أسوان) وسيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة “الاخطر” ، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي (ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس) .

وحذر “فهيم” خلال تصريحات له ، من التعرض لضربات الشمس وخاصة اثناء الموجات شديدة الحرارة ، معلقًا :" درجة الحرارة ٤٠ °م بعد ٢٠ يونيو غير نفس الـ ٤٠ °م فى شهر مايو، بسبب الاشعة القصيرة ".

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت 21 يونيو شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

وعن الظواهر الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وقد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط رياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس

كما توقعت هيئة الأرصاد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (40: 50) كم/ س وارتفاع الأمواج من (2: 3) متر .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من (1.5 : 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من ( 1.5 : 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

تختلف درجات الحرارة في كل مدينة ومحافظة اليوم ، مع بداية أول أيام الصيف، وهو ما نعرضه فيما يلي:

القاهرة: الصغرى 24 العظمى 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 العظمى 37

6 أكتوبر: الصغرى 22 العظمى 37

بنها: الصغرى 23 العظمى 35

دمياط: الصغرى 23 العظمى 31

المنصورة: الصغرى 22 العظمى 35

الزقازيق: الصغرى 23 العظمى 35

كفر الشيخ: الصغرى 22 العظمى 35

شبين الكوم: الصغرى 22 العظمى 35

طنطا: الصغرى 22 العظمى 35

الإسماعيلية: الصغرى 22 العظمى 35

السويس: الصغرى 23 العظمى 35

العريش: الصغرى 22 العظمى 32

رفح: الصغرى 20 العظمى 31

رأس سدر: الصغرى 27 العظمى 38

نخل: الصغرى 16 العظمى 32

كاترين: الصغرى 14 العظمى 32

الطور: الصغرى 24 العظمى 37

طابا: الصغرى 23 العظمى 36

شرم الشيخ: الصغرى 27 العظمى 38

الإسكندرية: الصغرى 21 العظمى 30

العلمين: الصغرى 20 العظمى 30

مطروح: الصغرى 22 العظمى 29

أسيوط: الصغرى 22 العظمى 37

سوهاج: الصغرى 23 العظمى 37

قنا: الصغرى 25 العظمى 40

الأقصر: الصغرى 25 العظمى 40

أسوان: الصغرى 26 العظمى 41

الوادي الجديد: الصغرى 22 العظمى 39

أبو سمبل: الصغرى 22 العظمى 39

الفيوم: الصغرى 24 العظمى 36

بني سويف: الصغرى 23 العظمى 36

المنيا: الصغرى 22 العظمى 37

الغردقة: الصغرى 27 العظمى 37

سفاجا: الصغرى 27 العظمى 37

مرسى علم: الصغرى 26 العظمى 35

شلاتين: الصغرى 27 العظمى 38

حلايب: الصغرى 27 العظمى 35

أبو رماد: الصغرى 26 العظمى 34

رأس حدربة: الصغرى 24 العظمى 31

نويبع: الصغرى 23 العظمى 36

دهب: الصغرى 23 العظمى 37

سانت كاترين: الصغرى 14 العظمى 32