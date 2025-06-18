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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موجة حر تضرب مصر.. تعرف على تفاصيل الطقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت هيئة الأرصاد أن تسود، اليوم الأربعاء، أجواء مائلة للحرارة  إلى حارة رطبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

كما توقعت أن اسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 33 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 39 درجة مئوية.

وعن الظواهر الجوية، حذرت الأرصاد من شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتستمر لمدة 4 ساعات من (4-8 صباحا).

فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75. متر واتجاه الرياح: شمالية غربية وعن حالة البحر الأحمر فهي معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25. متر, واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

العاصمة الإدارية 35 21 6

أكتوبر 35 21

بنها 34 22

دمنهور 33 21

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 21

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 22

شبين الكوم 33 21

طنطا 33 20

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 35 20

السويس 34 21

العريش 31 22

رفح 30 22

رأس سدر 34 22

نخل 33 16

كاترين 32 12

الطور 31 24

طابا 32 22

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 19

مطروح 27 20

السلوم 29 18

سيوة 34 18

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 27

سفاجا 36 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 35 26

حلايب 32 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 21

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 36 23

قنا 38 25

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادي الجديد 36 24

أبوسمبل 38 25

الأرصاد أجواء مائلة للحرارة حارة رطبة القاهرة الصعيد درجات الحرارة

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