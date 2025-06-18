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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة بداية من الجمعة.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن منخفض الهند الموسمي بدأ بالفعل في التأثير على البلاد منذ الأسبوع الماضي.

وأشارا إلى أن امتداده سيستمر خلال فصل الصيف، وهو ما يفسر ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة التي يشعر بها المواطنين رغم أن الحرارة المسجّلة قد تكون حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير  في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنخفض يحمل كتلًا هوائية شديدة الحرارة تمر عبر شبه الجزيرة العربية ثم البحر المتوسط، حيث تكتسب هذه الكتل بخار ماء بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، التي تعد العامل الأهم في الإحساس بحرارة الطقس خلال فصل الصيف.

وأوضحت أن البلاد تتأثر حاليًا بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهو ما أدى إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليلًا مع شعور معتدل بالأجواء، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، مدعومًا بنشاط نسبي للرياح.

وأكدت غانم أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بشكل طفيف اعتبارًا من يوم الجمعة، لتسجل ما بين 35 و36 درجة مئوية في الظل بالقاهرة الكبرى، لكنها ستكون محسوسة من 37 إلى 38 درجة بسبب الرطوبة العالية، مع تفاوت في الإحساس بالحرارة تبعًا لنشاط الرياح.

وشددت غانم على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترات الذروة من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، داعية إلى استخدام وسائل الوقاية مثل المظلات أو القبعات، وتغيير حرارة الجسم باستمرار لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحراري، مع البقاء في أماكن جيدة التهوية وشرب كميات وفيرة من المياه.

ولفتت إلى استمرار الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، لا سيما في المناطق الغربية ووسط سيناء ومدن القناة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء الرياح، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

الأرصاد الأرصاد الجوية الرياح الشبورة المائية منخفض الهند الموسمي

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