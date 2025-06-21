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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في اول ايام الصيف..حار نهارا معتدل ليلا.. حالة الطقس في الوادي الجديد

الطقس ارشيفيه
الطقس ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت أجواء صيفية منذ صباح اليوم، مع بداية فصل الصيف رسميًا، وانخفاض ملحوظ ليلا في كافة الأجواء وسجلت درجة الحرارة اليوم، الكبري 39 والصغري 22

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 21 يونيو 2025 بعد اعلان عن بدء فصل الصيف رسميا بداية من اليوم.

درجات الحرارة في الوادي الجديد


تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 21 يونيو 2025، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.


وبالتزامن مع بداية فصل الصيف رسميًا، شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أجواءً صيفية مستقرة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث ساد طقس مشمس وهادئ على مختلف أنحاء المحافظة، مع نشاط خفيف لحركة الرياح في بعض المناطق، ما ساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا خلال النهار.

حالة الطقس في الوادي الجديد

وتُعدّ محافظة الوادي الجديد من أكثر المحافظات تميزًا من حيث الطقس خلال فصل الصيف، إذ تشهد درجات حرارة معتدلة نسبيًا ليلًا مقارنةً بباقي محافظات الصعيد، بفضل الطبيعة الصحراوية واتساع الرقعة الخضراء في العديد من المدن والقرى، وهو ما يساهم في تقليل الشعور بالحرارة ليلًا.

وسجّلت درجات الحرارة اليوم ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت العظمى 39 درجة مئوية، فيما انخفضت الصغرى إلى 22 درجة فقط، وهو ما يشير إلى بداية موسم صيفي قد يتسم بالتفاوت الحراري بين فترتي النهار والليل، مما يتطلب اتخاذ الاحتياطات المناسبة للحفاظ على الصحة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الظهيرة.

وتعد هذه الظروف مناسبة للأنشطة الخارجية والخروج والتنزه في المساء وخاصة في الاماكن المفتوحه، بشرط الالتزام بكافة احتياطات الوقاية أثناء النهار.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد طقس حار نهارا

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