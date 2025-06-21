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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة وشبورة مائية اليوم السبت

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت 21 يونيو شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

وعن الظواهر الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وقد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. 

فيما تنشط رياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس

كما توقعت هيئة الأرصاد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (40: 50) كم/ س وارتفاع الأمواج من (2: 3) متر .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من (1.5 : 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من ( 1.5 : 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس شديد الحرارة شبورة مائية

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