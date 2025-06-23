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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رطوبة خانقة وملاحة مضطربة.. طقس الاثنين يدق ناقوس الخطر

الطقس ودرجات الحرارة
الطقس ودرجات الحرارة
إسراء عبدالمطلب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، وسط تحذيرات من شبورة مائية كثيفة صباحًا، واضطراب متوقع في حركة الملاحة على بعض السواحل الشمالية. وتأتي هذه الأجواء في ظل استمرار الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد منذ مطلع الأسبوع.

 

حالة الطقس اليوم

بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على معظم مناطق الجمهورية، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا خلال فترات الليل والصباح الباكر في مختلف الأنحاء.

وقد شددت الأرصاد الجوية على أن ارتفاع نسبة الرطوبة سيكون ملموسًا اليوم، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية، وهو ما يرفع درجة الشعور الفعلي بحرارة الجو، خاصة في المناطق الحضرية والمزدحمة.

3 ظواهر جوية رئيسية

1. شبورة مائية كثيفة صباحًا:
توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، وتحديدًا في الفترة من الساعة 4 فجرًا وحتى 8 صباحًا، على عدة مناطق من شمال البلاد، بما في ذلك:

o القاهرة الكبرى

o شمال الصعيد

o مدن القناة

o وسط سيناء

وقد شددت الهيئة على ضرورة تشغيل الكشافات الأمامية عند القيادة في تلك الفترات، مع ترك مسافات أمان كافية وتهدئة السرعة، حفاظًا على سلامة السائقين والمارة.

2. اضطراب حركة الملاحة البحرية:
حذرت خرائط الطقس من اضطراب متوقع في حركة الملاحة على شواطئ مطروح، العلمين، والإسكندرية، حيث من المتوقع أن:

o تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم/س

o يصل ارتفاع الأمواج إلى 2 إلى 3.5 متر

ويُنصح بتوخي الحذر في الأنشطة البحرية في هذه المناطق وتأجيل أي رحلات بحرية غير ضرورية.

3. نشاط الرياح في مناطق متفرقة:

o القاهرة الكبرى، الوجه البحري، ومدن القناة:
تنشط الرياح بسرعة تصل إلى 30 كم/س، مع طقس غائم جزئيًا خلال فترات النهار.

o السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء:
تشهد نشاطًا للرياح بسرعة 34 كم/س، مع استمرار الطقس الغائم جزئيًا.

o سلاسل جبال البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال الصعيد:
تبلغ سرعة الرياح نحو 44 كم/س، مع طقس مشمسعلى مدار النهار.

o محافظات جنوب الصعيد:
تنشط الرياح بسرعة 40 كم/س، مع استمرار الأجواء الحارة والمشمسة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة

العظمى

الصغرى

القاهرة

35°

23°

6 أكتوبر

36°

22°

بنها

35°

22°

دمنهور

33°

23°

المنصورة

34°

22°

الزقازيق

36°

23°

شبين الكوم

34°

23°

طنطا

34°

22°

دمياط

31°

22°

بورسعيد

30°

24°

الإسماعيلية

36°

22°

السويس

35°

23°

العريش

31°

20°

رفح

30°

21°

رأس سدر

37°

23°

نخل

35°

18°

كاترين

33°

14°

الطور

35°

26°

طابا

32°

23°

شرم الشيخ

37°

27°

الإسكندرية

28°

20°

العلمين الجديدة

24°

21°

مطروح

28°

21°

السلوم

29°

20°

سيوة

37°

23°

رأس غارب

38°

27°

الغردقة

36°

27°

سفاجا

37°

27°

الأقصر

41°

26°

أسوان

41°

27°

الوادي الجديد

41°

23°

أبو سمبل

40°

25°


تشير معطيات الطقس ليوم الاثنين إلى استمرار الموجة الحارة على البلاد، مصحوبة برطوبة مرتفعة وظواهر جوية مؤثرة كالشبورة واضطراب الملاحة. وتنصح الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بارتداء ملابس قطنية خفيفة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والقيادة بحذر في ساعات الصباح الأولى.

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