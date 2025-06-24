مسئول أفريقي: القارة السمراء تصنع 1% من الأدوية المستخدمة بها

ألقى الدكتور راجي تاج الدين نائب المدير عام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كلمة نيابة عن الدكتور جون نكينجاسونج مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال انطلاق مؤتمر أفريقيا للصحة 2025 المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور راجي تاج الدين، إن هناك سرعة كبيرة في تنفيذ المشروعات الصحية، موجها الشكر للحكومة المصرية والشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يتم من أجل مواجهة الامراض.

وأضاف أن الجميع يعمل من أجل المستقبل، وذلك من خلال أجندة أفريقيا 2063، وأن الذكاء الاصطناعي له دور في الحد من الوفيات المبكرة، وأن هناك استراتيجية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الطبي.

وأوضح أنه يجب استخدام الذكاء الاصطناعي في القارة الأفريقية، وأنه يجب أن يكون هناك استقلالية في صناعة الدواء، وأن القارة تصنع 1% من الأدوية التي نستخدمها ونقوم باستيراد 99%، فيجب أن يكون هناك عمل على توطين صناعة الدواء.

وأشار إلى أنه يجب الاعتماد على جميع الأجهزة الطبية من أجل أفريقيا، وأن يكون هناك تعاون من المنظمات الدولية في مجال الدواء، وأن ما نفكر فيه لن يتم إلا من خلال التعاون المشترك.

وأوضح أن 60% من الاحتياجات الطبية في القارة يجب أن تنتج في القارة.