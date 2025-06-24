إعلام إسرائيلي: ترامب يتحدث مع نتنياهو الآن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن الرئيس الأمريكي ترامب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الآن.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لست راضيا عن إسرائيل ولا عن إيران ولا عن سير الأمور".

وتابع الرئيس الأمريكي: قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدًا.. ولست راضيا عن إيران أيضا لكنني حقًا أيضًا لست راضيا عن إسرائيل".

وأكد ترامب: "أقول لإسرائيل لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم.. وأقول لإسرائيل أعيدوا طياريكم إلى الديار الآن.. وما كان على إسرائيل أن تقدم على ما فعلته".

وقال ترامب: الأمور تتحسن في الشرق الأوسط وإسرائيل نفذت مهمة اليوم وعليهم أن يلتزموا الهدوء.

وأردف ترامب: "إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان ماذا تفعلان".

وذكر ترامب: بعض وسائل الإعلام الكاذبة تقول إن ضربتنا لم تدمر مواقع إيران النووية بالكامل.. أقول لشبكة سي إن إن أنتم فاشلون وأخباركم زائفة".