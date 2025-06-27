تسبب جفاف وتؤثر على القلب..خبير تغذية يحذر من مشروبات الطاقة

قال كريم جمال، خبير التغذية، إن مشروبات الطاقة تعد من أخطر المشروبات التي يمكن أن نتناولها، متابعا: مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وتحمل على القلب والدورة الدموية.

وأضاف كريم جمال، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروبات الطاقة تعمل على زيادة الجفاف في الجسم ويحتوي على سكريات عالية للغاية، لكونها تمنع الجسم من الاستفادة من المياه.

وشدد على ضرورة تجنب مشروبات الطاقة والاعتماد على المشروبات الطبيعية، متابعا: هناك مشروب طاقة طبيعي يمكن صنعه من مكونات طبيعية مثل البطيخ والبنجر.

وأوضح أن البنجر يساعد على تعزيز الأداء والطاقة في الجسم، بالإضافة إلى الجنزبيل الفريش أو البودرة وتحليته بعسل النحل.