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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مشروب الطاقة والتركيز لطلاب الثانوية العامة: مفعوله سحري وقت المذاكرة

المذاكرة
المذاكرة
ريهام قدري

في فترة الامتحانات، يحتاج طلاب الثانوية العامة إلى طاقة ذهنية وجسدية تساعدهم على التركيز والمذاكرة بشكل أفضل.

 لذلك، نقدم لكم وصفة طبيعية وآمنة لمشروب يساعد على تنشيط العقل وزيادة التركيز:

 المكونات:

كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي

عصير نصف ليمونة

رشة صغيرة من الزنجبيل المطحون

رشة قرفة

(اختياري) شريحة زنجبيل طازج أو نقطتان من زيت النعناع


 الفوائد:

العسل: يمد الجسم بالطاقة بسرعة

الليمون: يعزز المناعة وينشّط الجسم

الزنجبيل: ينشّط الدورة الدموية ويحفّز المخ

القرفة: تعزز التركيز والانتباه

النعناع: يساعد على صفاء الذهن والتقليل من التوتر


طريقة الاستخدام:

يشرب كوب واحد يوميًا قبل بدء المذاكرة بـ 15 إلى 20 دقيقة. يفضل تناوله على معدة شبه فارغة لمفعول أفضل.

هذا المشروب مكمل طبيعي، لكنه لا يغني أبدًا عن النوم الجيد، والتغذية السليمة، وتنظيم الوقت.

التركيز التركيز بالامتحانات الثانوية العامة مشروب التركيز

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