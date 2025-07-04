دعا لإجراء رادع.. مرصد الأزهر يدين تعرض مسلمة ورضيعها للتهديد بالقتل في ألمانيا

أدان مرصد الأزهر بأشد العبارات، تعرض امرأة مسلمة تبلغ من العمر 31 عامًا وابنتها الرضيعة للتهديد بالقـ..تل في مدينة بريمن الألمانية.

وقال مرصد الأزهر في بيان، إن هذه جريمة عنصرية، كما أن هذا الحادث ليس مجرد اعتداء فردي، بل هو مؤشر خطير على تصاعد حدة الإسلاموفوبيا واستهداف الحريات الدينية في الآونة الأخيرة.

ودعا المرصد إلى اتخاذ إجراءات حازمة لردع أي سلوك مشابه في المستقبل، كما يحث وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية بمكافحة العنصرية في أوروبا على توثيق مثل هذه الجرائم وتوفير الحماية القانونية والمعنوية للمتضررين.

وأكد مرصد الأزهر، أن حرية المعتقد جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن التصدي لهذه الممارسات العنصرية يمثل مسؤولية جماعية تتطلب تضامنًا كاملًا.

وفي حادثة مروعة تعكس تزايد الإسلاموفوبيا، تعرضت امرأة مسلمة تبلغ من العمر 31 عامًا وابنتها الرضيعة للتهديد بالقـ..تل في مدينة بريمن الألمانية مساء الاثنين الموافق 30 يونيو 2025.

ووفقًا للشرطة، اعترض رجل مجهول الهوية طريق الأم عند محطة ترام، مطالبًا إياها بخلع حجابها لأنه "لا يعجبه"، وهددها بالقتل إن لم تمتثل لأمره.

وتصاعدت حدة التهديدات عندما حاولت الأم توثيق الحادث بتصوير المعتدي، ليهدد الرجل بقـ..تل ابنتها الرضيعة، التي لم تكمل عامها الأول بعد، إذا لم تحذف الصورة.

وبحسب ما ذكرته الشرطة، فإن المعتدي رجل يتراوح عمره بين 55 و60 عامًا، وقد لاذ بالفرار عبر الترام فور انتباه المارة للوضع. وقد بدأت الشرطة تحقيقاتها بالفعل، وطلبت من شاهدين التواصل معها لتقديم إفاداتهما.