الزراعة: تصدير 1.2 مليون شتلة فراولة و343 ألفا فاكهة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، عن إصدار تراخيص لحوالي 352 صوبة إنتاج ومشتل شتلات خضر خلال شهر يونيو الماضي، فضلا عن الاشراف على تصدير حوالي 1.2 مليون شتلة فراولة وما يزيد على 343 ألف شتلة فاكهة.

وقال الدكتور يوسف خميس رئيس الإدارة المركزية للبساتين، - وفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة حول جهودها خلال يونيو الماضي ـ، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بتكثيف جهود وأنشطة دعم المزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم الفني لزيادة إنتاجية محاصيلهم الزراعية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أنه تم خلال يونيو الماضي، إصدار تراخيص لحوالي 352 صوبة إنتاج ومشتل شتلات خضر، وذلك بهدف تعزيز قدرة المزارعين على التوسع في الإنتاج، فضلا عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ل 3 حدائق بمساحة 40 فدان بمحافظة الشرقية، ومعاينة إنشاء حدائق للاستهلاك الشخصي وأراضي محصورة بين حديقتين لعدد 13 مزرعة بمساحات مختلفة في محافظات: البحيرة، بني سويف، الغربية، والدقهلية.

وأكد خميس مشاركة الإدارة في عدد من الفعاليات التدريبية بمحافظة القليوبية ومعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى تنفيذ 28 لجنة مرور وفحص دوري لبرنامج متابعة مكافحة مرضي تورد القمة والتبرقش لمحصول الموز في مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بجهود الإدارة لدعم الصادرات الزراعية المصرية، أشار رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أنه تم الإشراف على تصدير ما يقرب من 343 ألف شتلة فاكهة إلى دول متعددة مثل الإمارات، الأردن، لبنان، سوريا وهولندا، من خلال 7 لجان فنية. كما تم الإشراف على تصدير مليون و191 ألف شتلة فراولة لدول الهند، ماليزيا، هولندا، سريلانكا، والإمارات، عبر 6 لجان فنية. وأوضح أنه تم الاشتراك أيضا في عدد 18 لجنة تحقيق مساحة وزراعة تقاوي استيراد للاستخدام الخاص، وكذلك الاشتراك في 6 لجان استيراد شتلات للفحص داخل الموانئ، كما تم بالتعاون مع الحجر الزراعي، إعداد الملف الفني الخاص بشتلات الزيتون المعدة للتصدير.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لتقديم الدعم الفني والإرشادي الميداني، حيث تم بالتعاون مع مديريات الزراعة خلال نفس الشهر، تنفيذ زيارات ميدانية موسعة لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في زمام محافظات: البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، الإسماعيلية، أسيوط، كفر الشيخ، الإسكندرية، النوبارية، وقنا وغيرها، لافتا إلى أن تلك الجهود تؤكد حرص الإدارة على دعم التنمية الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال تكثيف الدعم الفني للمزارعين في مختلف المحافظات المصرية.