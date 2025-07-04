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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان في أسبوع| تعزيز التعاون الأكاديمي وشراكات مع الجامعات الدولية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شهدت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل خلال هذا الأسبوع عدد من الفعاليات التى أبرزت جهود كبيرة تتم على كافة المستويات في جميع قطاعات الجامعة أبرزها ظهور الجامعة في عدد من التصنيفات الدولية وجاء تكريم الجامعة من قِبل وزارة التعليم العالي خلال حفلًا رسميًا للإعلان عن تصنيف QS العالمي لعام 2025 وتكريم الجامعات المصرية المدرجة في التصنيف.

وفي إطار استراتيجية جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، لتعزيز التعاون والعلاقات الدولية مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، استقبلت الجامعة عدد من الوفود كان منها وفدًا من جامعة هونغ كونغ بوليتكنك، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي، ووفدًا من جامعة ديموقريطوس اليونانية، وذلك لبحث سبل توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين في مختلف التخصصات.

كما تم بحث أفق التعاون مع  جامعة دايموند البريطانية ضمن سلسلة من الاتصالات والمباحثات التي تهدف إلى تحقيق التوافق الأكاديمي، تمهيدًا لإنشاء برامج تعليمية مشتركة في عدد من التخصصات، وتأكيداً على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبلغازيا استقبل رئيس الجامعة سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، ديان كاتراتشيف يرافقه الملحق الثقافي بالسفارة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو بناء الإنسان المصري وتمكينه، استضافت جامعة حلوان فعاليات مبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم"، التي أطلقتها الدولة تعزيزًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإستضافت الجامعة فعالياتها في رحاب مجمع الفنون والثقافة.

وتعمل الجامعة بحرص واهتمام على تطوير مهارات جميع الملتحقين بالجامعة من موظفين وأعضاء هيئة تدريس وطلاب، حيث نظّمت الإدارة العامة لتنمية المواهب دورة تدريبية متخصصة بعنوان "إدارة الذات ومواجهة الأزمات"، استهدفت مديري الإدارات بالجامعة، ضمن جهود الجامعة المستمرة لتعزيز مهارات الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم.

كما نظم مركز دعم البحث العلمي بالتعاون مع وحدة التصنيف الدولي ورشة عمل بعنوان: "تعزيز تصنيف الجامعات من خلال مؤشرات النشر العلمي وتجنب المجلات المفترسة.


وعلى صعيد شئون الطلاب نظمت كلية الهندسة ملتقى التوظيف والتدريب السنوى والذى يُعد فرصة واعدة من أجل فتح آفاق واسعة أمام الطلاب والخريجين عبر فرص تدريبية ومهنية تُمكّنهم من الانطلاق بثقة نحو مسيرتهم المهنية، حيث عُقد بمشاركة أكثر من 40 شركة ومكتب استشاري في مختلف مجالات الهندسة.


وفي إطار الحملة الإعلامية للتعريف بجامعة حلوان وبرامجها المميزة  تم التعريف بكلية العلوم والسياحة والفنادق والتربية  وغيرها من الكليات الواعدة.

وفى جامعة حلوان الأهلية انطلق  مشروع "حلوان بلس" لتأسيس أول منظومة إعلامية موحدة داخل الحرم الجامعي.

وفي نادي جامعة حلوان عقد الاجتماع الخامس عشر وتم الاعلان عن خطط تطوير البنية التحتية، و تنمية المهارات، و اكتشاف المواهب الرياضية، وافتتاح مدارس جديدة للتدريب في الإسكواش، وكرة السلة، وكرة السرعة، والجمباز، والكرة الطائرة، وكرة اليد، والكاراتية ووضع خطة رحلات جديدة تتضمن عددًا كبيرًا من الرحلات تبدأ بمدينة الإسكندرية.

جامعة حلوان وزارة التعليم العالي التعليم العالي تصنيف QS العالمي لعام 2025

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