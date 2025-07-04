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مصادر فلسطينية: حماس ستسلم ردها على مقترح الهدنة مساء اليوم للوسطاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر فلسطينية: حماس ستسلم ردها على مقترح الهدنة مساء اليوم للوسطاء

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نقلت وسائل عربية عن ‌‏مصدر من الفصائل الفلسطينية، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أبلغتهم أنها ستسلم ردها على مقترح الهدنة مساء هذا اليوم للوسطاء.

وشدد المصدر على تأييد الفصائل لقبول اتفاق التهدئة كمرحلة أولى لـ 60 يوما، مشيرا إلى ان التفاوض خلال الـ60 يوما على ترتيبات الوقف التام للحرب والانسحاب الكامل.

وبيّن المصدر الفلسطيني أن هناك إجماعا على ضرورة التوصل لوقف للنار يمهد الطريق لترتيب الوضع الداخلي.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه من المرجح معرفة رد حركة (حماس) على اقتراح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة خلال 24 ساعة.

جاءت تلك التصريحات  بعد إعلان حركة حماس أنها ستسلم قرارها النهائي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة للوسطاء بعد انتهاء المشاورات.

وقالت حماس في بيان لها " في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان على شعبنا، وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء، وإن الحركة ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي.

ويشار إلى ان حماس وإسرائيل عقدتا عدة جولات مفاوضات غير مباشرة على مدار الأشهر الماضية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

وفي المحادثات السابقة، طالبت حماس بإنهاء كامل للحرب، بينما أصرّت إسرائيل على وقف إطلاق نار مؤقت.

وفي 18 مارس الماضي، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.

وقالت سلطات الصحة في غزة، الخميس، إن ما لا يقل عن 6572 فلسطينياً قتلوا، وأصيب 23 ألفاً و132 آخرون منذ أن جددت إسرائيل ضرباتها المكثفة، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ أكتوبر 2023 إلى 57 ألفاً و130شهيدا، والإصابات إلى 135 ألفاً و173مصابا.
 

حماس مقترح الهدنة الفصائل الفلسطينية ترامب أمريكا

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