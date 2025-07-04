ترامب يكشف موعد رد حماس على مقترح الهدنة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه من المرجح معرفة رد حركة حماس على اقتراح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة خلال 24 ساعة.

جاءت تلك التصريحات بعد إعلان حركة حماس أنها ستسلم قرارها النهائي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة للوسطاء بعد انتهاء المشاورات.

وقالت حماس في بيان لها " في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان على شعبنا، وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء، وإن الحركة ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي.

ويشار إلى أن حماس وإسرائيل عقدتا عدة جولات مفاوضات غير مباشرة على مدار الأشهر الماضية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

وفي المحادثات السابقة، طالبت حماس بإنهاء كامل للحرب، بينما أصرّت إسرائيل على وقف إطلاق نار مؤقت.

وفي 18 مارس الماضي، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.

وقالت سلطات الصحة في غزة، الخميس، إن ما لا يقل عن 6572 فلسطينياً قتلوا، وأصيب 23 ألفاً و132 آخرون منذ أن جددت إسرائيل ضرباتها المكثفة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى منذ أكتوبر 2023 إلى 57 ألفاً و130، والإصابات إلى 135 ألفاً و173.

