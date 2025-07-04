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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: ناقشنا مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية إنشاء وحدات صحية خضراء مرنة بكفر الشيخ

وفد الوكالة الفرنسية للتنمية
وفد الوكالة الفرنسية للتنمية
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة ميدانية لوفد من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وصندوق نقل الخبرات الفرنسي، لعدد من الوحدات والمنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، ودعم البنية التحتية الصحية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التعاون بين وزارة الصحة والسكان، والجانب الفرنسي، يعد نموذجا يحتذى به في التعاون الدولي، حيث تأتي الزيارة ضمن خطة تهدف إلى دعم تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظتي كفر الشيخ والمنيا، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الثانية.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا آليات دعم تنمية القدرات الطبية والإدارية للعاملين بالقطاع الصحي، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 إنشاء وحدات صحية خضراء

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الزيارة شملت أيضًا مناقشة سبل التعاون في إنشاء وحدات صحية خضراء مرنة، تراعي معايير الاستدامة البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في المنشآت الصحية الصديقة للبيئة، وتعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.

 مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية الصحية

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الوفد الفرنسي عن اعتزازهم بالتعاون القائم مع وزارة الصحة، وحرصهم على مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون في المشروعات المستقبلية.

حضر الزيارة، الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور طارق نمير رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة، والدكتورة داليا رشيد مدير إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة والسكان، إلى جانب ممث

وزارة الصحة والسكان الوكالة الفرنسية AFD المنشآت الصحية محافظة كفر الشيخ وحدات صحية خضراء

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