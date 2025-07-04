الصين.. بدء تطبيق رسوم مكافحة الإغراق على مستوردات من أوروبا



أعلنت وزارة التجارة الصينية عن بدء تطبيق رسوم مكافحة الإغراق على مستوردات من أوروبا اعتبارا من يوم غد السبت.

وأشارت وزارة التجارة الصينية في بيان لها الي انه سيتم تطبيق رسوم على مستوردات من أوروبا تصل إلى 34.9%.

وفي وقت سابق؛ ذكرت وزارة التجارة الصينية أن بكين تُقيّم إمكانية إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، وفقاً لبيان صادر عنها.

وأشارت الصين إلى أن كبار المسؤولين الأميركيين أعربوا مراراً عن استعدادهم للتفاوض مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً بنسبة 145% على البضائع الصينية، في حين كرر مراراً أن على الرئيس شي جين بينغ أن يتصل به من أجل بدء المحادثات بشأن الرسوم الجمركية.

كما قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في وقت سابق من الأسبوع إن على بكين أن تتخذ الخطوة الأولى نحو تهدئة النزاع.