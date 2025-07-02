على خط التماس.. الصين تشهد أول مباراة كرة قدم بين روبوتات

في مشهد يبدو أنه مأخوذ من أفلام الخيال العلمي، تحول ملعب كرة قدم في العاصمة الصينية بكين إلى حلبة اختبار للمستقبل، حيث احتضن أول مباراة كرة قدم في العالم بين روبوتات شبيهة بالبشر تعمل بشكل كامل بالذكاء الاصطناعي.

ورغم الطابع التجريبي للمباراة، فإنها فتحت الباب واسعًا أمام تساؤلات حول مدى اقتراب الآلات من منافسة الإنسان حتى في أكثر المجالات حيوية: الرياضة.

أربع فرق جامعية، كل منها يضم ثلاثة روبوتات، تنافست في مباريات قصيرة على أرض ملعب صناعي، في حدث وصف بأنه خطوة رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية. وعلى الرغم من الحماس الذي واكب الحدث، فإن الواقع على أرض الملعب أظهر أن الطريق لا يزال طويلًا.

فقد أظهرت اللقطات أن الروبوتات تكافح للبقاء واقفة، بينما بدت محاولاتها لركل الكرة أقرب إلى العثرات الكوميدية منها إلى اللعب المحترف.

بعض الروبوتات سقطت أرضًا دون قدرة على النهوض، واستدعى الأمر إخراج اثنين منها على نقالة، ما أثار ضحكات الجمهور، لكنه في الوقت ذاته سلط الضوء على التحديات التقنية التي تواجه مطوري هذه التكنولوجيا.

في هذا السياق، قال تشينج هاو، الرئيس التنفيذي لشركة "بوستر روبوتيكس" الموردة للروبوتات المشاركة، وفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، إن الرياضة تمثل بيئة اختبار مثالية للروبوتات البشرية، مضيفًا: "في المستقبل، قد نرى مباريات بين البشر والروبوتات.. ولكن علينا أولًا أن نضمن أن الروبوتات آمنة تمامًا".