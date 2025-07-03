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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تهدئة تجارية جديدة .. أميركا تلغي قيوداً على تصدير برمجيات للصين

اميركا
اميركا
وكالات

ألغت أميركا قيوداً  مفروضة على صادرات مطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان إلى الصين، في أحدث مؤشر على انحسار التوتر التجاري بين الجانبين بعد تحرك من جانب الصين بشأن المعادن النادرة.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، خطابات إلى منتجي الإيثان لإلغاء شرط على ترخيص الصادرات عُمل به في أواخر مايو أيار ويونيو حزيران.

ووفقاً لما كشفته أكبر 3 شركات مطورة لبرامج "أتمتة" التصميم الإلكتروني في العالم -سينوبسيس وكادينس ديزاين سيستمز وسيمنس- أمس الأربعاء الثاني من يوليو تموز، فإنها ستعيد إتاحة الوصول لبرامجها وتقنياتها لعملائها في الصين.

وكانت القيود المفروضة على مطوري برمجيات أتمتة التصميم الإلكتروني ومنتجي الإيثان من بين العديد من التدابير المضادة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رداً على تعليق الصين تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات في أبريل نيسان.

تحركات حثيثة نحو التهدئة التجارية
وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت يوم الجمعة إن الجانبين التزما عقب محادثات جرت بينهما بإطار عمل ستراجع الصين بموجبه طلبات تصدير المواد الخاضعة لضوابط بينما ستلغي أميركا تدابير تقييدية مقابلة.

وذكرت سيمنس في بيان أنها استأنفت المبيعات والدعم للعملاء الصينيين بعد أن أبلغتها وزارة التجارة الأميركية بإلغاء قيود الضوابط على الصادرات المفروضة على العملاء في الصين.

وتتوقع سينوبسيس استكمال تحديثات النظام لاستعادة الوصول والدعم للعملاء الصينيين في غضون ثلاثة أيام عمل، وفقا لرسالة من الشركة إلى الموظفين اطلعت عليها رويترز.

أميركا الرقائق منتجي الإيثان

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