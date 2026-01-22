قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد عفيفي : معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم الأحداث الثقافية في العالم العربي

المؤرخ محمد عفيفي
المؤرخ محمد عفيفي
أ ش أ

أكد الدكتور محمد عفيفي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأسبق على أهمية معرض القاهرة الدولي في نشر الثقافة بين جميع فئات المجتمع المصري، ويعتبر واحد من أهم الأحداث الثقافية في العالم العربي، و منصة رئيسية لتعزيز الثقافة والقراءة في مصر والعالم أجمع.

وأضاف في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات الدورة ٥٧ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ان المعرض فرصة كبيرة لكافة اطياف الشعب المصري وخاصة الشباب في جميع الفئات العمرية المختلفة والذي يسهم في نشر الثقافة والفنون، ويشجع على القراءة بين الشباب. 

وعن اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية المعرض في دورته ٥٧ أكد الدكتور محمد عفيفي أن مصر والعالم أجمع يحتفي بصاحب نوبل للأدب تقديراً لإسهاماته الفريدة فى إثراء الأدب العربى والعالمى، وإعلاء قيم الإنسان والحرية والهوية المصرية فى أعماله التى ترجمت إلى عشرات اللغات، موضحاً ان نجيب محفوظ أحد أبرز رموز الإبداع فى التاريخ الثقافى المصرى، وصاحب المشروع الأدبى الأهم فى رواية التحولات الاجتماعية والسياسية لمصر فى القرن العشرين، ويظل اسمه علامة مضيئة فى تاريخ السرد العربى الحديث.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والتي تستمر حتى ٣ فبراير 2026.

وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض من حيث حجم المشاركة وتنوع الفعاليات، حيث يشارك 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضاً.

واتخذت هذه الدورة شعارها من كلمة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً"، حيث تم اختيار اسمه ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي، بمناسبة مرور 20 عاماً على رحيله، تقديراً لإسهاماته الفريدة في إثراء الأدب العربي والعالمي.

وسيتم الاحتفاء بالكاتب العالمي نجيب محفوظ من خلال معرض فني كامل له، كما تم اختيار اسم الفنان محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل.

وتبلغ فعاليات المعرض هذا العام أكثر من 600 فعالية، وبلغت فعاليات البرنامج الثقافي والفكري وحده 400 فعالية، فضلا عن 100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية

وتشهد هذه الدورة مشاركة نخبة من الشعراء والمفكرين والأدباء العرب والدوليين، من بينهم: أدونيس، وشوقي بزيع، وحسن نجمي، وواسيني الأعرج، وأنعام كجه جي، والناقد المغربي سعيد يقطين، والناقد السعودي معجب العدواني، إلى جانب عدد كبير من الأكاديميين.

كما يتضمن المعرض برنامجاً مهنياً مهماً بمشاركة رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين والأمين العام للاتحاد الدولي للناشرين.

ويبلغ عدد الضيوف العرب والأجانب من كبار الكتاب والمثقفين أكثر من 170، فضلاً عن حضور أكثر من 1500 مثقف ومبدع، وتوزع الفعاليات عبر عدد كبير من القاعات، ولأول مرة تستضيف قاعة المؤتمرات 10 مؤتمرات.

