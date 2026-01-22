قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
ماكرون: البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في البحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: قصور الثقافة أحد أهم أدوات بناء الوعي الوطني وتعزيز الهوية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لاستعراض الموقف التنفيذي لتطوير قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الوعي الوطني وتعزيز الهوية الثقافية، مشيرًا إلى دورها المحوري في نشر الفنون والمعرفة ودعم الإبداع، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الثقافية وضمان توفير الخدمات الثقافية للمواطنين في كافة أنحاء البلاد يمثلان ركيزة أساسية في رؤية الدولة نحو بناء مستقبل أفضل.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها الهادف إلى تطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار تقديم خدمات ثقافية ومعرفية وإبداعية تهدف إلى الوصول لأكبر شريحة من المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، من أجل بناء مجتمع واعٍ ومثقف.

وأضاف أن خطة تطوير قصور الثقافة تشمل أيضاً تحديث البرامج والأنشطة الثقافية وإعادة هيكلتها، مع التركيز على اكتشاف المواهب الشابة ودعمها، فضلًا عن تعزيز الفنون الجادة وتشجيع الصناعات الثقافية والإبداعية، ما يساعد في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الثقافة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة للفترة 2025-2030، مشيرًا إلى إطلاق وبدء خطة تطوير وإعادة إحياء عدد من قصور الثقافة.

كما أوضح الوزير جهود هيئة قصور الثقافة في إطار التحول الرقمي، حيث تم تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للهيئة ليصبح منصة ثقافية شاملة توفر العديد من الخدمات، أبرزها الإعلان عن مواعيد الفعاليات والأنشطة الثقافية مع إمكانية الحجز الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء متجر إلكتروني لعرض وبيع منتجات الهيئة التي تشمل كتبًا، ولوحات فنية، وحرفًا يدوية، مشيرًا إلى المشاركة المجتمعية وتوسيع الشراكات المؤسسية مع الوزارات والجهات ذات الصلة، من أجل تنظيم مسابقات ثقافية وفنية مشتركة، وتنفيذ برامج تطوعية تهدف لدعم القوافل الثقافية وتوصيلها إلى القرى والمناطق النائية.

وخلال اللقاء استعرض "هنو" قصور الثقافة التي تم افتتاحها خلال العام الماضي بعد أعمال التطوير، ومن أبرزها: قصر ثقافة أبو سمبل بمحافظة أسوان، وقصر ثقافة جاردن سيتي بمحافظة القاهرة، وقصر ثقافة أخميم بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قصر ثقافة نخل وبيت ثقافة قاطية، وقصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وبيت ثقافة المساعيد ومكتبة نجيلة للطفل والشباب بمحافظة شمال سيناء.

مدبولي وزير الثقافة مجلس الوزراء قصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

ترشيحاتنا

دافوس

المستشار الألماني من دافوس: العالم دخل عصر "سياسة القوى العظمى"

أوتشا": الأزمة الإنسانيةغاثة

"أوتشا": الأزمة الإنسانية في غزة لم تنتهِ بعد ولابد من رفع القيود على وكالات الإغاثة

البرلمان الفرنسي

القارة العجوز تلفظ التنظيم.. البرلمان الفرنسي يدرج الإخوان بقائمة الإرهاب الأوروبية

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد