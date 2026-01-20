قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء سريان وقف إطلاق النار بين دمشق وقسد أربعة أيام
وزير التعليم العالى: منح 35 ألف منحة للطلاب المتميزين خلال 2025/2026
الرئيس السيسي يشارك في جلسة مخصصة لمصر بمنتدي دافوس غدا
سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة بمشروعات الإسكان بالعلمين وإسنادها لأخرى
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
رئيس جامعة القاهرة: منحة علماء المستقبل مبادرة لتغطية كافة المصروفات الدراسية والإعاشة خلال المرحلة الجامعية

منحة علماء المستقبل
منحة علماء المستقبل
محمود مطاوع

قال الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة أن إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية، (منحة علماء المستقبل)، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية لافتا ان هذا يبعث برسالة مهمة أن البحث العلمي يمثل أهمية قصوى .

واضاف خلال كلمته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة تأتى بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبنك المركزي، بهدف دعم الطلاب المتفوقين وذوى الهمم غير القادرين، ومنحهم فرص أكثر تكافؤًا فى التعليم العالى، مماا يعزز من ترسيخ المكانة العلمية والحرية لمصر.

ودعا المجتمع المدني التفعال الإيجابي مع المبادرة والمساهمة  في استدامتها مؤكدا  ان دعم الطلاب المتميزين سوف يصنع فارق الغد.

وأشار الي ان المبادرة منحة كاملة تغطى المصروفات الدراسية والإعاشة خلال المرحلة الجامعية، بما يعزز مسارات التفوق ويقلص الفجوة بين القدرة المالية والحق فى التعليم.

وحضر الاحتفالية عدد من الوزراء منهم وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم  وحافظ البنك المركزي وزراء سابقين منهم الدكتور محب الرفعي والدكتور رضا حجازي واحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وعدد من رؤساء الجامعات

رئيس جامعة القاهرة منحة علماء المستقبل المصروفات الدراسية المرحلة الجامعية

