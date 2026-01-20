رئيس جامعة القاهرة: منحة علماء المستقبل مبادرة لتغطية كافة المصروفات الدراسية والإعاشة خلال المرحلة الجامعية

قال الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة أن إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية، (منحة علماء المستقبل)، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية لافتا ان هذا يبعث برسالة مهمة أن البحث العلمي يمثل أهمية قصوى .

واضاف خلال كلمته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة تأتى بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبنك المركزي، بهدف دعم الطلاب المتفوقين وذوى الهمم غير القادرين، ومنحهم فرص أكثر تكافؤًا فى التعليم العالى، مماا يعزز من ترسيخ المكانة العلمية والحرية لمصر.

ودعا المجتمع المدني التفعال الإيجابي مع المبادرة والمساهمة في استدامتها مؤكدا ان دعم الطلاب المتميزين سوف يصنع فارق الغد.

وأشار الي ان المبادرة منحة كاملة تغطى المصروفات الدراسية والإعاشة خلال المرحلة الجامعية، بما يعزز مسارات التفوق ويقلص الفجوة بين القدرة المالية والحق فى التعليم.

وحضر الاحتفالية عدد من الوزراء منهم وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم وحافظ البنك المركزي وزراء سابقين منهم الدكتور محب الرفعي والدكتور رضا حجازي واحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وعدد من رؤساء الجامعات