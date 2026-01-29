قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
منها مواقع نووية.. ما أهداف الضربات الأمريكية المحتملة على إيران؟
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
رياضة

صلاح سليمان: شوفت روح جديدة في لاعبي الزمالك خلال مباراة بتروجت.. فيديو

محمد سمير

أبدى صلاح سليمان، لاعب الزمالك السابق، سعادته بالأداء الذي ظهر به نادي الزمالك أمام بتروجت بالدوري المصري الممتاز، في المباراة التي انتصر فيها الفارس الأبيض بهدفين دون مقابل.

وقال صلاح سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «شوفت روح جديدة على لاعبي نادي الزمالك في مباراة بتروجت رغم الظروف التي يمر بها النادي حاليًا».

وأضاف قائلًا: «كابتن معتمد جمال حسسنا إن في كورة بتتقدم وفي جبهات في الملعب بتتعمل رغم وجود 8 غيابات من الفريق الأساسي في صفوف الفريق في التشكيل الأساسي لهذه المباراة».

وحول إمكانية تعاقد النادي مع مدرب أجنبي، قال سليمان: «أرفض تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي في الوقت الراهن بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي».

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز
هيفاء وهبي
هيونداي ماتريكس 2010
