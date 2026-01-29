صلاح سليمان: شوفت روح جديدة في لاعبي الزمالك خلال مباراة بتروجت.. فيديو

أبدى صلاح سليمان، لاعب الزمالك السابق، سعادته بالأداء الذي ظهر به نادي الزمالك أمام بتروجت بالدوري المصري الممتاز، في المباراة التي انتصر فيها الفارس الأبيض بهدفين دون مقابل.

وقال صلاح سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «شوفت روح جديدة على لاعبي نادي الزمالك في مباراة بتروجت رغم الظروف التي يمر بها النادي حاليًا».

وأضاف قائلًا: «كابتن معتمد جمال حسسنا إن في كورة بتتقدم وفي جبهات في الملعب بتتعمل رغم وجود 8 غيابات من الفريق الأساسي في صفوف الفريق في التشكيل الأساسي لهذه المباراة».

وحول إمكانية تعاقد النادي مع مدرب أجنبي، قال سليمان: «أرفض تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي في الوقت الراهن بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي».