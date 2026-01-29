ثروت سويلم: فكرة إلغاء الدوري هذا الموسم «غير مطروحة».. فيديو

نفى ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، مسألة إلغاء الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والتي أُثيرت مؤخرًا بسبب تحضيرات منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال ثروت سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «فكرة إلغاء الدوري هذا الموسم غير مطروحة نهائيًا على الطاولة في اجتماعات رابطة الأندية».

وأشار سويلم إلى أن حسام حسن، المدير الفني لمنتتخب مصر، طلب فقط الحصول على مساحة زمنية أكبر لمعسكرات المنتخب، ولم يتم طرح مسألة إلغاء الدوري أو فكرة إلغاء الهبوط.

وأردف سويلم قائلًا: «لا نريد حالة الجدل المتعلقة بهذه القضية، ونحن ندعم منتخب مصر من أجل تكون هناك نتائج جيدة للمنتخب في كأس العالم».

وفي سياق آخر، تحدث سويلم عن أن الدوري المصري من أقوى الدوريات في قارة أفريقيا والمنطقة العربية، متابعًا: «لا أعرف كابتن حلمي طولان جاب منين إحصائية إن الدوري المصري ترتيبه الـ135 على العالم».

وتطرق سويلم للحديث عن الأزمة التي تعيشها بعض الأندية الجماهيرية قائلًا: «للأسف الأندية الشعبية التي تهبط إلى الدرجات الأدنى لا تصعد مرة أخرى.. فين طنطا ومنتخب السويس دلوقتي؟!، مضيفًا: «لازم يكون في حلول لدمج أندية الشركات والأندية الشعبية».