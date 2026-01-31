السلطات الإيرانية تكشف أسباب انفجار بندر عباس

أسفر الانفجار الذي وقع اليوم السبت في مبنى سكني بمدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان جنوب إيران عن وفاة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات وإصابة 14 شخصا، بحسب ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان قوله: "إثر وقوع الانفجار، أصيب 14 شخصا، وتلقي بعضهم الرعاية الطبية، وللأسف قضت طفلة عمرها 4 سنوات نحبها في هذا الحادث".

من جانبه، أكد رئيس إدارة الإطفاء في بندر عباس، محمد أمين لياقت، للوكالة أن "السبب الأولي" لانفجار المبنى الواقع في شارع المعلم في المدينة كان "تسربا للغاز".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع الانفجار في مبنى سكني من 8 طوابق بمدينة بندر عباس عاصمة محافظة هرمزغان جنوب إيران ما أسفر عن تدمير طابقين كاملين من العقار. كما أدت الحادثة إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات المتوقفة في محيط المكان، ومحل تجاري واحد.

ولم تذكر التقارير الأولية أية تفاصيل عن وجود ضحايا، في الانفجار، أو عن الأسباب المحتملة التي أدت إلى وقوعه.