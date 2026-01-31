طريقة عمل المكرونة بولونيز زى المحترفين

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل المكرونة بولونيز بمذاق احترافي حيث أنها من أشهر الاكلات التى يحبها الأطفال والكبار.

نعرض لكم طريقة عمل المكرونة بولونيز من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقاديرالمكرونة بولونيز

مكرونة إسباجيتي مسلوقة

½ كيلو لحمة مفرومة

كوب بصل مفروم

كوب جزر مبشور

كوب طماطم مبشورة بدون قشر

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

لتر عصير طماطم

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة قرفة

مستكة

فص حبهان

ورق لورا

ملعقة صغيرة سكر

طريقة عمل المكرونة بولونيز



في طاسة بها زيت وسمنة شوحي البصل والجزر مع اللحمة ورشي عليهم الملح والتوابل.

اضيفي الصلصة وعصير الطماطم واتركيهم حتى الغليان ثم ضعي الخليط على المكرونة المسلوقة ويمكن أن توين بأوراق الريحان أو البقدونس.