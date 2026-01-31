ميناء دمياط يحقق معدل تفريغ قياسي لحمولة السلاج بسفينة ZHI DA 88

في إنجاز تشغيلي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة، حقق ميناء دمياط معدل تفريغ فائق لحمولة السلاج الصب الواردة على متن سفينة الصب الجاف ZHI DA 88، حيث تم الانتهاء من تفريغ الحمولة البالغة نحو 138 ألفًا و200 طن خلال ثلاثة أيام ونصف فقط.



ويُعد هذا المعدل إنجازًا غير مسبوق، إذ تم تخطي المخطط المعياري لتفريغ هذا النوع من البضائع، والبالغ 17 ألفًا و500 طن يوميًا، ليصل معدل التفريغ الفعلي إلى نحو 39 ألفًا و500 طن يوميًا، بما يزيد على ضعف المعدل القياسي المعتمد.



ويعكس هذا الأداء المتميز الكفاءة العالية التي تتمتع بها منظومة العمل داخل الميناء، حيث نجحت شركة الشحن والتفريغ من خلال الاعتماد على معدات متطورة وأنظمة تشغيل عالية الكفاءة، وبالتنسيق الكامل مع هيئة ميناء دمياط، في تنفيذ عمليات التفريغ بأقصى طاقة تشغيلية مع الالتزام التام بمعايير السلامة والجودة.



ومن جانبه، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن تحقيق هذا المعدل القياسي يعكس التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والتجهيزات الفنية بالميناء، إلى جانب كفاءة العنصر البشري وتكامل منظومة العمل بين الهيئة وشركات الشحن والتفريغ.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا الإنجاز يُجسد الأهداف الاستراتيجية لهيئة ميناء دمياط في تعظيم كفاءة التشغيل، وتقليل زمن بقاء السفن، ورفع معدلات تداول البضائع، بما يعزز من تنافسية الميناء وقدرته على استيعاب الحمولات الضخمة بكفاءة عالية، ويدعم موقعه كميناء محوري على المستويين الإقليمي والدولي.