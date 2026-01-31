قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يحقق معدل تفريغ قياسي لحمولة السلاج بسفينة ZHI DA 88

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

في إنجاز تشغيلي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة، حقق ميناء دمياط معدل تفريغ فائق لحمولة السلاج الصب الواردة على متن سفينة الصب الجاف ZHI DA 88، حيث تم الانتهاء من تفريغ الحمولة البالغة نحو 138 ألفًا و200 طن خلال ثلاثة أيام ونصف فقط.


ويُعد هذا المعدل إنجازًا غير مسبوق، إذ تم تخطي المخطط المعياري لتفريغ هذا النوع من البضائع، والبالغ 17 ألفًا و500 طن يوميًا، ليصل معدل التفريغ الفعلي إلى نحو 39 ألفًا و500 طن يوميًا، بما يزيد على ضعف المعدل القياسي المعتمد.


ويعكس هذا الأداء المتميز الكفاءة العالية التي تتمتع بها منظومة العمل داخل الميناء، حيث نجحت شركة الشحن والتفريغ من خلال الاعتماد على معدات متطورة وأنظمة تشغيل عالية الكفاءة، وبالتنسيق الكامل مع هيئة ميناء دمياط، في تنفيذ عمليات التفريغ بأقصى طاقة تشغيلية مع الالتزام التام بمعايير السلامة والجودة.
 

ومن جانبه، أكد اللواء بحري  طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن تحقيق هذا المعدل القياسي يعكس التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والتجهيزات الفنية بالميناء، إلى جانب كفاءة العنصر البشري وتكامل منظومة العمل بين الهيئة وشركات الشحن والتفريغ.


وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا الإنجاز يُجسد الأهداف الاستراتيجية لهيئة ميناء دمياط في تعظيم كفاءة التشغيل، وتقليل زمن بقاء السفن، ورفع معدلات تداول البضائع، بما يعزز من تنافسية الميناء وقدرته على استيعاب الحمولات الضخمة بكفاءة عالية، ويدعم موقعه كميناء محوري على المستويين الإقليمي والدولي.

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صاحب واقعة التشهير

من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

ترشيحاتنا

المتهمين

بعد فيديو على السوشيال ميديا.. القبض على طرفي مشاجرة في المنيا

المتهم

القبض على عامل ضرب طالبا بسلاح أبيض بالشرقية

انتشال جثمان غريق

انتشال جثمان شاب غرق في البحر اليوسفي بسمالوط بالمنيا

بالصور

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

القلب
القلب
القلب

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد